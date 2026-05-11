Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

BIO ŠEF EU U SRBIJI

Ko je Emanuel Žofre kojeg Dodik želi za novog visokog predstavnika u BiH

Italijanski diplomata godinama obavljao važne funkcije unutar Evropske unije

Emanuel Đaufret. Facebook

B. A.

prije 32 minute

Prema pisanju medija bliskih vlastima u Republici Srpskoj, italijanski diplomata Emanuel Žofre (Giaufret) spominje se kao jedan od mogućih kandidata za novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini nakon odlaska Kristijana Šmita (Christian Schmidt).

Kako navodi ATV, Đaufret navodno ima podršku određenih evropskih krugova, a mogućnost njegove kandidature prenijeli su i drugi mediji u RS-u.

Milorad Dodik je navodno mjesecima lobirao za Đaufreta, dok se istovremeno spekuliše o podršci međunarodnih aktera njegovom eventualnom dolasku u BiH.

Emanuel Žofre je italijanski diplomata koji je od 2021. do 2025. godine obavljao funkciju šefa Delegacije Evropske unije u Srbiji. Ranije je bio ambasador EU u Izraelu, a radio je i u Evropskoj službi za vanjske poslove na poslovima demokratije, izbora i ljudskih prava.

Tokom karijere bio je angažovan i u okviru Organizacija za evropsku bezbjednost i saradnju, gdje je učestvovao u praćenju izbornih procesa u više država.

Pored italijanskog, govori engleski, francuski i španski jezik.

# VISOKI PREDSTAVNIK U BIH
# MILORAD DODIK
# CHRISTIAN SCHMIDT
# EMANUEL GIAUFRET
PRIKAŽI KOMENTARE
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.