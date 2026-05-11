Vehid Šehić za "Avaz": Nove tehnologije neće moći uticati na kupovinu glasova

Nakon što je Centralna izborna komisija BiH raspisala izbore za 4. oktobar ove godine za "Avaz" je govorio Vehid Šehić bivši član CIK-a i trenutni predsjednik Strateškog odbora Koalicije "Pod lupom". On je istakao važnost upotrebe biometrije na ovim izborima kazavši da će to značajno spriječiti uočene nepravilnosti i kršenje Izbornog zakona.

- Do sada je bilo moguće da jedna osoba glasa više puta koristeći različite identifikacione dokumente, ali i da se nakon zatvaranja biračkih mjesta zloupotrebljavaju neiskorišteni glasački listići tako što bi pojedini članovi biračkih odbora dopisivali glasove svojim političkim favoritima. Također, dešavalo se da važeći glasački listići budu proglašavani nevažećim dodavanjem dodatne preferencije, ukoliko određeni politički subjekt nije dobio željeni broj glasova. Sve to narušavalo je kredibilitet i integritet izbornog procesa, kao i povjerenje građana u rezultate izbora, što je često bilo opravdano. Uz nove tehnologije, mnoge od tih nepravilnosti mogu biti spriječene i možemo očekivati da izborni proces protekne u skladu sa zakonom - kazao je.

Kupovina glasova

Ipak, naglasio je da kršenje Izbornog zakona i podzakonskih akata Centralne izborne komisije počinje i prije samog dana izbora.

- Imat ćemo izbore koji će odražavati izbornu volju građana, ali oni još uvijek neće biti potpuno slobodni. Svjedoci smo pritisaka na birače, prijetnji i kupovine glasova, gdje se za jedan glas nude iznosi od 50, 100 ili 200 maraka. To se dešavalo i ranije, a nove tehnologije na to neće moći uticati. Tu najveću odgovornost imaju sami građani, koji ne bi smjeli dozvoliti da budu ucijenjeni ili da prodaju svoj glas zbog teške socijalne situacije u kojoj se mnogi nalaze. Na nama je da sačuvamo svoje dostojanstvo i slobodno izrazimo biračku volju - istakao je.

Dodao je da zvanična kampanja počinje 30 dana prije izbora, ali da smo svjedoci da je preuranjena kampanja počela mnogo ranije, čak i prije same odluke o raspisivanju izbora.

- Takva kampanja je nezakonita i treba je nazivati pravim imenom. Pojedine političke stranke ne biraju sredstva kako bi došle do što većeg broja glasova - kazao je.

Kako glasati?

Šehić je objasnio da će građani glasati na isti način kao i do sada.

-Građani će dobiti glasački listić, ali će prije toga biti izvršena identifikacija birača. To znači da ćemo morati pokazati ličnu kartu, a zatim ostaviti otisak prsta na biometrijskom uređaju kako bi se potvrdio identitet birača. To je zapravo jedina novina. Nakon što dobijemo glasački listić, otići ćemo u prostor za glasanje, dati svoj glas političkom subjektu ili kandidatu, a umjesto ubacivanja listića u glasačku kutiju, listić ćemo ubacivati u skener koji će ga evidentirati i zatim pohraniti u kutiju. Dakle, suštinski se ništa ne mijenja - objašnjava.

Proces glasanja ostaje isti, ali će nove tehnologije ubrzati objavu preliminarnih i neslužbenih rezultata izbora, kazao je, naglašavajući da se ovdje ne radi o elektronskom glasanju, jer je to u Bosni i Hercegovini trenutno nemoguće.

- Ipak, ove promjene bi mogle doprinijeti vraćanju kredibiliteta i integriteta izbornom procesu, što bi moglo uticati i na veću izlaznost građana na izborima - zaključioje Vehid Šehić.