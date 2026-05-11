Diplomate EU posjetile Nacionalni park "Una" povodom Dana Evrope

U ambijentu smaragdne Une i netaknute prirode jednog od najvrijednijih zaštićenih područja u Bosni i Hercegovini, obilježavanje Dana Evrope ove godine dobilo je i ekološku i turističku dimenziju. Predstavnici Evropske unije i diplomatskog kora zemalja članica posjetili su Nacionalni park "Una", gdje su upoznati s prirodnim bogatstvima parka, projektima zaštite okoliša i potencijalima održivog razvoja ovog područja.

Povodom Dana Evrope, praznika koji simbolizira mir, zajedništvo i saradnju među evropskim narodima, Ured Evropske unije u Bosni i Hercegovini i Europe House organizovali su niz aktivnosti širom zemlje, a jedna od centralnih bila je upravo posjeta Nacionalnom parku "Una".

U delegaciji su bili ambasadori Evropske unije i diplomatski predstavnici zemalja članica EU, među kojima su predstavnici Španije, Irske, Rumunije, Slovenije i Austrije.

Tokom boravka u Nacionalnom parku "Una" gostima je predstavljen dosadašnji rad ove institucije, njena ključna uloga u očuvanju prirodne baštine, kao i saradnja sa evropskim institucijama kroz različite projekte zaštite okoliša i razvoja održivog turizma.

Predstavnici parka istakli su značaj međunarodne podrške u zaštiti prirodnih resursa, naglašavajući da Nacionalni park "Una" predstavlja jedan od najprepoznatljivijih simbola prirodne baštine Bosne i Hercegovine i važan turistički potencijal Unsko-sanskog kantona.

Posjeta je organizovana s ciljem promocije prirodnih vrijednosti Bosne i Hercegovine, ali i jačanja saradnje sa evropskim partnerima u oblastima ekologije, održivog razvoja i zaštite okoliša.