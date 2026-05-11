Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

JOHAN VADEFUL

Šef njemačke diplomatije se oglasio nakon ostavke Šmita: "OHR ostaje ključan za budućnost BiH"

U tom smislu, ostvaren je značajan napredak u implementaciji Dejtonskog sporazuma i u uspostavljanju državnih institucija, poručio je

Vadeful i Šmit. Screenshot / Faktor.ba

M. Až.

prije 1 sat 9 minuta

Njemački ministar vanjskih poslova Johan Vadeful (Johann Wadephul) komentarisao je ostavku visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita (Christian Schmidt).

On je zahvalio Šmitu na, kako je naveo, izuzetnom radu na funkciji visokog predstavnika.

- Pet godina u službi mira u Bosni i Hercegovini. U tom smislu, ostvaren je značajan napredak u implementaciji Dejtonskog sporazuma i u uspostavljanju državnih institucija - naveo je Vadeful.

Dodao je da Ured visokog predstavnika ostaje ključan za budućnost Bosne i Hercegovine.

- Kristijan Šmit je cijeli svoj profesionalni život posvetio našoj demokratskoj zajednici, kao član Bundestaga, državni sekretar i savezni ministar. S jasnim kompasom, kao uvjereni kršćanin, posebno se zalagao za našu zemlju - zaključio je Vadeful u objavi na mreži X.

Šmit je jučer saopćio da podnosi ostavku na poziciju visokog predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini nakon nešto manje od pet godina mandata. Na tu funkciju došao je u augustu 2021. godine, naslijedivši Valentina Incka.

# OHR
# NJEMAČKA
# BIH
# CHRISTIAN SCHMIDT
# JOHANN WADEPHUL
PRIKAŽI KOMENTARE (4)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.