Šef njemačke diplomatije se oglasio nakon ostavke Šmita: "OHR ostaje ključan za budućnost BiH"

Njemački ministar vanjskih poslova Johan Vadeful (Johann Wadephul) komentarisao je ostavku visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita (Christian Schmidt).
On je zahvalio Šmitu na, kako je naveo, izuzetnom radu na funkciji visokog predstavnika.
- Pet godina u službi mira u Bosni i Hercegovini. U tom smislu, ostvaren je značajan napredak u implementaciji Dejtonskog sporazuma i u uspostavljanju državnih institucija - naveo je Vadeful.
Dodao je da Ured visokog predstavnika ostaje ključan za budućnost Bosne i Hercegovine.
- Kristijan Šmit je cijeli svoj profesionalni život posvetio našoj demokratskoj zajednici, kao član Bundestaga, državni sekretar i savezni ministar. S jasnim kompasom, kao uvjereni kršćanin, posebno se zalagao za našu zemlju - zaključio je Vadeful u objavi na mreži X.
Šmit je jučer saopćio da podnosi ostavku na poziciju visokog predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini nakon nešto manje od pet godina mandata. Na tu funkciju došao je u augustu 2021. godine, naslijedivši Valentina Incka.