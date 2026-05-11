Šef njemačke diplomatije se oglasio nakon ostavke Šmita: "OHR ostaje ključan za budućnost BiH"

Njemački ministar vanjskih poslova Johan Vadeful (Johann Wadephul) komentarisao je ostavku visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita (Christian Schmidt).

On je zahvalio Šmitu na, kako je naveo, izuzetnom radu na funkciji visokog predstavnika.

- Pet godina u službi mira u Bosni i Hercegovini. U tom smislu, ostvaren je značajan napredak u implementaciji Dejtonskog sporazuma i u uspostavljanju državnih institucija - naveo je Vadeful.