Prije 20 godina počela obnova Starog kamenog mosta u Konjicu

Na današnji dan 2006. godine, počeli su radovi na obnovi Starog kamenog mosta u Konjicu, koji je od 2003. godine na listi nacionalnih spomenika BiH. Podsjećanja radi, Stari kameni most svečano je otvoren 16. juna 2009. godine, na Dan općine Konjic, a manifestaciji je prisustvovao i turski predsjednik Redžep Tajip Erdoan (Recep Tayyip Erdogan). Kamena ćuprija u Konjicu izgrađena je 1682. godine, u vrijeme sultana Mehmeda IV, kao posljednja velika osmanska građevina u BiH, a sagradio ju je Haseči Aliaga iz Blagaja. Njemački okupatori srušili su ćupriju 3. marta 1945. godine, prilikom povlačenja iz Konjica. Kasnije, 1962. godine, na mjestu Kamene ćuprije izgrađen je most s drvenom konstrukcijom, koji je tako stajao i čekao konačnu rekonstrukciju prema svom prvobitnom izgledu do 2006. godine. Rekonstrukcija je trajala tri godine, te je 2009. godine most dobio izgled kao i prije 330 godina. Obnovila ga je turska firma ER-BU u izvornom obliku. Zadržana je i originalna dužina mosta od 101,80 metara te širina od 5,25 metara. Ovaj most smatra se tačkom gdje se Hercegovina spaja s Bosnom.

Rođena Florens Najtingel, utemeljiteljica profesije medicinskih sestara 1820. - Rođena engleska medicinska sestra Florens Najtingel (Florence Nightingale), utemeljiteljica profesije medicinskih sestara, čiji se rođendan obilježava kao Međunarodni dan medicinskih sestara. U Krimskom ratu polovinom 19. stoljeća organizirala je bolnice pri britanskom ekspedicionom korpusu i znatno je reformirala sanitetsku službu i njegu ranjenika i bolesnika. Zahvaljujući tome, smrtnost u britanskim poljskim bolnicama sa 40 posto smanjena je na dva posto. Otvorila je prvu školu za medicinske sestre. 1842. - Francuski kompozitor Žil Masne (Jules Massenet), profesor Konzervatorijuma u Parizu, čija sentimentalna djela izražavaju francusku građansku romantiku, rođen je na današnji dan. Komponovao je više od 20 opera, uglavnom s lirskom tematikom, u kojima je dočarao osjećajne heroine i lirsko-patetične muške tenorske likove. Djela: opere "Manon", "Verter", "Don Kihot", "Tais", baletska muzika, oratorijumi, kantate, solo pjesme. 1871. - Umro francuski kompozitor Danijel Fransoa Espri Ober (Daniel-François-Esprit Auber), autor opera u kojima se smjenjuju govorne i pjevačke dionice. Djela: opere "Fra Diavolo", "Crni Domino", "Bludni sin", "Nema iz Portičija". 1884. - Preminuo češki kompozitor, dirigent i pijanista Bedžih Smetana (Bedřich), osnivač češke opere i moderne muzike, najznačajniji predstavnik češkog muzičkog nacionalizma. Vodio je vlastitu muzičku školu u Pragu, a neko vrijeme bio je direktor i dirigent Filharmonijskog društva u Geteborgu, u Švedskoj, te sarađivao kao muzički kritičar u novinama "Narodni listy". Inspirisao se narodnim legendama, historijom i folklorom. Njegovo najpoznatije djelo je komična opera „Prodana nevjesta“, koja je i prvo značajnije opersko djelo na češkom jeziku. Ostala djela: opere "Dalibor", "Libuša", "Poljubac", ciklus simfonijskih poema "Moja domovina", gudački kvartet "Iz moga života", klavirske i kamerne kompozicije.

