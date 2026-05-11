Jahja Muhasilović za "Avaz": Možemo očekivati aktivnu borbu za Šmitovog nasljednika, spominje se više imena

- Oni su nedavno dali ultimatum da Šmit mora do jeseni otići sa funkcije visokog predstavnika. Oni koji su govorili da bi on mogao biti posljednji visoki predstavnik su govorili kroz prizmu ili neznanja ili zlih namjera prema BiH, kao u slučaju SNSD ili nekih drugih stranaka. Trenutna procjena je da je OHR potreban BiH, a svakako je i institucija koja je integralni dio Dejtonskog uređenja u BiH, gdje je visoki predstavnik civilni implementator Dejtonskog sporazuma. Ukoliko bi se i govorilo o gašenju Ureda visokog predstavnika, onda bi to iziskivalo mijenjanje Dejtona i niza drugih ustavnih postavki - kazao je.

Profesor međunarodnih odnosa Jahja Muhasilović za "Avaz" je komentarisao odlazak visokog predstavnika Kristijana Šmita kazavši da ostavka dolazi nakon više mjeseci pritiska od strana Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije.

Dodao je da je neslaganje oko državne imovine jedan od razloga zašto Šmit nije odgovarao određenim članicama Vijeća za implementaciju mira (PIC), ali da su tu i neka druga pitanja.

- Nadao se zaštiti Njemačke, međutim status SAD, ali i Velike Britanije, u PIC-u daleko nadilazi kapacitete same Njemačke koja je ostala relativno izlolirana u svojoj borbi za Šmita - istakao je.

Muhasilović je kazao i da u narednom periodu možemo očekivati aktivnu borbu za Šmitovog nasljednjika.

- U opticaju je više imena iz različitih zemalja. Spominju se dva britanska imena, italijansko ime, i još neki drugi. Izbor novog visokog predstavnika će biti najotvoreniji indikator šta međunarodna zajednica smjera za BiH, kao što je i sam Šmit bio najjasniji indikator namjere međunarodne zajednice prema BiH u trenucima kada se njegovo ime spominjalo kao opcija, pa su tada alarmirani mnogi koji prate procese u BiH i na međunarodnoj sceni - kazao je Muhasilović.

Za kraj je dodao da BiH treba uzeti aktivno učešće u lobiranju za što povoljnijeg visokog predstavnika, a ne ostati nijemi posmatrač procesa koji odlučuju o njenoj sudbini.