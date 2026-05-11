Cvijanović odgovorila Kalas: Osporila postojanje PIC-a, bonske ovlasti nazvala odvratnim

Članica Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović reagovala je na izjavu šefice evropske diplomatije Kaje Kalas (Kaja Kallas), koja je poručila da Evropska unija podržava format prema kojem bi Vijeće za implementaciju mira u junu trebalo imenovati nasljednika Kristijana Šmita (Christian Schmidt) na čelu OHR-a.

U objavi na društvenoj mreži X, Cvijanović je osporila legitimitet Vijeća za implementaciju mira, ali i bonskih ovlaštenja.

- Evropska unija, kada bi se dosljedno pridržavala svoje pravne tekovine i proklamovanih principa, nikada ne bi podržala da zakone u nekoj drugoj zemlji donosi stranac za kojeg nikada nije glasao nijedan građanin te zemlje. Osim toga, Dejtonskim sporazumom nikada nije predviđena mogućnost da neki stranac to radi, kao što nije predviđeno ni postojanje Vijeća za implementaciju mira, a pogotovo ne primjena tako odvratnih takozvanih 'bonskih ovlaštenja'. Od Evropljana želimo čuti da se proces donošenja odluka mora vratiti u domaće institucije, a ne da zagovaraju nastavak kolonijalne uprave - poručila je Cvijanović.

Naglasila je i kako smatra da je odlazak Kristijana Šmita važan za političke prilike u BiH.

- A da ne pominjem kako bi normalno i logično bilo da Evropljani kažu da unilateralno nametnuti zakoni, koji su zaobišli parlamentarnu proceduru, ne predstavljaju dio pravnog sistema države koja pretenduje da se zove demokratskom. Nažalost, to nismo čuli od Evropljana. Odlazak Kristijana Šmita je važan, ali sam vrlo skeptična da bi Evropljani to znali prevesti u svoju korist. U svakom slučaju, dobro je da su ga neki natjerali da ode, ali to nije dovoljno za liječenje bolesnog ambijenta koji su on i njemu slični napravili u BiH - zaključila je Cvijanović.