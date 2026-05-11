Profesor Neven Anđelić iz Londona za “Avaz”: OHR neće otići, ali ne može dovijeka ni ostati u BIH

Kao nasljednica odlazećeg visokog predstavnika Kristijana Šmita, osim diplomate iz Italije, pominjala se i iskusna britanska diplomatkinja Karen Pirs (Pierce), specijalna izaslanica Ujedinjenog Kraljevstva za Zapadni Balkan. Profesor međunarodnih odnosa na Regent’s univerzitetu u Londonu, Neven Anđelić kaže za “Avaz” da ova tema, ipak, nije među dominantnim u Velikoj Britaniji.

- Spominjana je ta mogućnost i to bi britanskoj vanjskoj politici bio pozitivan korak. Izgubivši prijatelje nakon Brexita, ulogu u EU, izgubivši bliskost sa SAD, bilo bi važno da negdje pokaže svoj značaj novom visokom predstavnicom u BiH. Međutim, Britanija nema baš kadrova koji bi bili dominantni u globalnoj politici, a da već nisu uključeni u britansku vanjsku politiku. Ipak, trebamo imati na umu da visoki predstavnici u BiH nisu A liga svjetske diplomatije i A ligu treba prekrižiti. Vjerovatnije je da bi italijanski neki predstavnik, s ruskim ili srpskim iskustvom, bio vjerodostojniji iskazatelj interesa koji bi se poklapali – evropskih i američkih – kaže Anđelić.

Nakon lične odluke Šmita, kako je to saopćeno iz OHR-a, da napusti poziciju visokog predstavnika, Anđelić se nada da je s njegovim zdravljem sve u redu i da se nije “negdje prehladio”.

- A što se tiče mogućnosti i špekulacijama da je razlog nešto drugo, onda neminovno idemo ka geopolitičkoj situaciji u svijetu i zbog čega bi on najednom, donekle iznenada, podnio ostavku. Vjerovatno nije odgovarao nekima od dominantnih aktera u Vijeću za implementaciju mira i tu prvenstveno mislim na SAD sa sadašnjom administracijom. Rivalitet je od samog osnivanja OHR-a postojao između EU i SAD. Ko god je bio na toj funkciji postojale su nesuglasice i različita viđenja politike koju bi međunarodna zajednica trebala imati u BiH. Sada ta neka podjela između američkih i evropskih interesa dolazi do izražaja i generalno u svijetu, pa je neminovno bilo za očekivati da Šmit ode iz Sarajeva – ističe Anđelić.

Kada je u pitanju budućnost OHR-a u BiH, Anđelić kaže da je njegova uloga u mnogo čemu promijenjena, umanjena, planirano ali i spletom okolnosti posljednjih godina.

- Pretpostavljam da OHR neće otići, ali činjenica je da on ne može dovijeka ostati u BIH. Ako je BIH istinski opredijeljena za evropske integracije, OHR nekada mora otići, ne može se u EU ući s visokim predstavnikom. Da li je za to vrijeme sada? Pa vidimo po nekim vijestima o neispunjavanju uvjeta Evropske komisije za Plan rasta da vlasti u BiH nisu spremne da samostalno vode politiku, da ispunjavaju međunarodne obaveze i doprinose poboljšanju kvalitete života građana. Zato će OHR vjerovatno ostati još neko vrijeme, a jednog dana nas zaista može iznenaditi da se povuče. Do tada bi se trebala promijeniti i politika unutar BiH – kaže profesor Neven Anđelić.