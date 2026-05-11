Održano 28. takmičenje osnovaca i srednjoškolaca: Mladi pokazali odlično znanje iz prve pomoći

U organizaciji Crvenog križa Kantona Sarajevo održano je 28. Kantonalno takmičenje iz pružanja prve pomoći za učenike osnovnih i srednjih škola sa područja KS. Takmičenje je realizirano u JU Srednjoškolski centar u Vogošći, a okupilo je pobjedničke ekipe sa općinskih takmičenja.

Mladi takmičari demonstrirali su znanje, snalažljivost i spremnost za reagovanje u kriznim situacijama kroz realistične scenarije pružanja prve pomoći. Za realizaciju ovog takmičenja iz organizacija Crvenog križa općina angažirani su volonteri: doktori, šminkeri, glumci povrijeđenih, vodići, domaćini, kuriri, redari i drugi saradnici .

Kružni sistem

Organizacioni odbor takmičenja činili su Tajib Delalić, predsjednik CKKS zatim prof.dr. Amer Ovčina, predsjednik Komisije za zdravstvo CKKS i predsjednik Organizacionog odbora takmičenja, Belma Šegić, član Predsjedništva CKKS i član Organizacionog odbora takmičenja te dr. Milada Ali Al Zayat Velić, glavni sudija takmičenja i Enaida Višo, sekretar CKKS.

Ovo takmičenje iz pružanja prve pomoći održano je po kružnom sistemu na poligonima na kojima su inscenirane situacije kao u realnim događajima sa više povrijeđenih, a sastojalo se iz istovremenog rada 6 ekipa srednjih škola, a nakon toga 8 ekipa osnovnih škola. Od ukupno 8 postavljenih poligona , bilo je pet radnih - ocjenjivačkih poligona “Saobraćajni udes”, “Tuča navijača”, “Škola u prirodi”, “Radionica”, Incident u školi”, dok su tri poligona bila rekreativna.

U konkurenciji osnovnih škola prvo mjesto osvojila je ekipa JU OŠ „Mehmed beg Kapetanović Ljubušak“ . Drugo mjesto pripalo je JU Druga osnovna škola, dok je treće mjesto osvojila JU OŠ „Izet Šabić“. Slijede JU OŠ „Sokolje”, JU OŠ “Mula Mustafa Bašeskija”, JU OŠ „Grbavica II“, JU OŠ „Podlugovi“ i JU OŠ “9.maj”.

Pobijedu u konkurenciji srednjih škola odnijela je ekipa "Richmond Park Secondary School". Drugo mjesto osvojili su takmičari iz JU Prva gimnazija Sarajevo, a treće JU Srednja elektrotehnička škola Sarajevo. Među najboljima našle su se i ekipe iz JU Treća gimnazija Sarajevo, JU Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn i JU Srednjoškolski centar Vogošća.

Adekvatna pomoć

Predsjednik Organizacionog odbora prof. dr Amer Ovčina, istakao je da je ovaj događaj ima posebnu vrijednost jer su mladi pokazali svoju humanost, odgovornost i spremnost da pomognu unesrećenima. Također, naglasio je značaj spremnosti reagovanja na masovne nesreće i događaje koji su prijetnja ljudima ne samo u BiH, nego i cijelom svijetu, te da je pravovremeno i adekvatno pružena prva pomoć unesrećenom od iznimne važnosti.

Na kraju događaja, generalna sekretarka Crvenog križa/krsta KS se zahvalila svim učesnicima događaja, posebno nastavnicima i instruktorima u školama koji se trude da sekcije prve pomoći žive iz godine u godinu.