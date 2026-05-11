Pokrenuta akcija spašavanja: Petočlana porodica iz Češke izgubila se na Prenju

M. Až.

prije 44 minute

Petočlana porodica iz Češke izgubila se na Prenju, nakon čega je pokrenuta akcija spašavanja pripadnika Gorske službe spašavanja Prenj.

Kako su naveli iz GSS-a Prenj, uspjeli su stupiti u kontakt s porodicom koja se nalazi na nepristupačnom terenu.

- Oni su u strahu jer nemaju nikakvo sklonište od padavina koje su počele. Trebat će nam najmanje tri sata da dođemo do njih pješice jer se vozilom ne može prići - rekli su za portal Bljesak.

Prema posljednjim informacijama, porodica se nalazi ispod lokaliteta Zelena glava na Prenju, a spasilačke ekipe su na terenu i pokušavaju doći do njih uprkos otežanim vremenskim uslovima.

# AKCIJA SPAŠAVANJA
# PRENJ
# BIH
# GSS PRENJ
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.