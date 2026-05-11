Zaključci Glavnog odbora PSS-a: Stanivuković će biti kandidat, ali nije poznato za koju funkciju

U Banjoj Luci je danas održana sjednica Glavnog odbora Pokreta "Sigurna Srpska" (PSS), nakon koje je stranka objavila pet usvojenih zaključaka.

Prvi zaključak odnosi se na potrebu zajedničkog djelovanja opozicionih stranaka iz Republike Srpske na predstojećim Općim izborima u Bosni i Hercegovini.

- Glavni odbor PSS-a potvrđuje svoje strateško opredjeljenje da je potpuno jedinstvo opozicije i postizanje dogovora oko zajedničkih kandidata jedini siguran put ka pobjedi na Općim izborima 2026. godine. Svaka podjela opozicionog djelovanja direktno ide u korist aktuelne vlasti - navedeno je.

Drugim zaključkom potvrđena je ranija odluka predsjednika PSS-a Draška Stanivukovića da prihvati sporazum koji je opozicionim strankama uputio predsjednik SDS-a Branko Blanuša.

- Glavni odbor PSS-a razmatrao je i zvanično usvojio prijedlog Sporazuma koji je predložila Srpska demokratska stranka (SDS). Ovaj Sporazum prihvatamo kao konstruktivnu osnovu za dalje zajedničko političko djelovanje, uz jasan stav da je u proces dogovaranja neophodno uključiti i vrednovati kapacitete svih ostalih opozicionih partija koje teže promjenama - ističe se.

Kandidatura Stanivukovića

U trećem zaključku navedeno je da je PSS otvoren za kandidovanje svojih članova u okviru zajedničkog opozicionog djelovanja, pri čemu se kao prijedlog izdvaja i Stanivuković.

- Glavni odbor daje punu podršku predsjedniku PSS-a Drašku Stanivukoviću, kao nominovanom kandidatu za jednu od inokosnih funkcija, da finalizuje pregovore sa SDS-om o izboru zajedničkih kandidata opozicije za inokosne funkcije na predstojećim izborima. Naglašavamo da je ova nominacija naš doprinos i polazna osnova, kako je definisano Sporazumom, za dalje pregovore sa SDS-om, sa ciljem utvrđivanja zajedničkih kandidata koji uživaju najširu podršku građana - saopšteno je iz PSS-a.

Rok za postizanje dogovora

Četvrta tačka definiše i rok za postizanje dogovora.

- Glavni odbor PSS obavezuje predsjednika PSS-a da, u skladu sa Sporazumom, do kraja mjeseca maja predloži Glavnom odboru PSS zajedničke kandidate SDS-a i PSS-a za obje inokosne funkcije - navodi se u saopštenju.

Na kraju, upućen je i poziv drugim opozicionim političkim subjektima da podrže dogovor.

"Glavni odbor PSS poziva Narodni front i Listu za pravdu i red da daju podršku zajedničkom dogovoru SDS-a i PSS-a oko izbora zajedničkih personalnih kandidata za inokosne funkcije na Općim izborima u BiH koji će biti održani 4. oktobra 2026. godine", naveli su iz PSS-a.