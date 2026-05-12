Upaljen narandžasti meteoalarm: Sredinom dana se očekuje nagla promjena vremena

Danas prije podne u BiH se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa lokalnim pljuskovima. Sredinom dana se očekuje jače naoblačenje sa sjevera koje će do kraja dana preći preko Bosne i Hercegovine i usloviti kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperature zraka. Na vrhovima planina će padati i snijeg.

Vjetar je umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima, prije podne južnog i jugozapadnog smjera. U drugom dijelu dana vjetar mijenja smjer na sjever i sjeverozapad.

Sa dolaskom zahlađenja, u drugoj polovini dana, osjetan pad temperature zraka. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 23°C.

U Sarajevu više sunčanog vremena prije podne. Kiša i zahlađenje se očekuju u poslijepodnevnim i večernjim satima. Najviša dnevna temperatura zraka oko 21°C.

Biometeorološka prognoza

Biometeorološke prilike dodatno će se pogoršati. Preovladavat će nestabilno vrijeme, praćeno padavinama i vjetrom promjenjivog smjera, što bi kod hroničnih bolesnika moglo dovesti do jačanja tegoba poput reumatskih i bolova na mjestima povreda, umora, dekoncentracije i nesanice.

Astmatičari i osobe sa kardiovaskularnim problemima trebaju biti oprezniji, naročito u poslijepodnevnim satima, kada će se pojačati osjet hladnoće. Preporučljivo je ne izlagati se pretjeranim aktivnostima.

Izdato upozorenje

Federalni hidrometeotološki zavod za danas je izdao narandžasto upozorenje zbog pojačanog vjetra na zapadu i jugozapadu Bosne i u višim područjima centralne Bosne.

Brzina vjetra koja se očekuje kretat će se od 40-80 km/h. Prije podne vjetar južni i jugozapadni, a poslije podne sjeverni i sjeverozapadni.

Savjetuje se da se poduzmu mjere opreza i prati posljednja prognoza vremena. Očekujte ometanja u dnevnim rutinama i budite spremni na prekid aktivnosti na otvorenom.