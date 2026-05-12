Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

FHMZ

Upaljen narandžasti meteoalarm: Sredinom dana se očekuje nagla promjena vremena

Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 23°C

Očekuje se jak vjetar. Ringier

Dž. R.

prije 52 minute

Danas prije podne u BiH se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa lokalnim pljuskovima. Sredinom dana se očekuje jače naoblačenje sa sjevera koje će do kraja dana preći preko Bosne i Hercegovine i usloviti kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperature zraka. Na vrhovima planina će padati i snijeg. 

Vjetar je umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima, prije podne južnog i jugozapadnog smjera. U drugom dijelu dana vjetar mijenja smjer na sjever i sjeverozapad. 

Sa dolaskom zahlađenja, u drugoj polovini dana, osjetan pad temperature zraka. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 23°C.

U Sarajevu više sunčanog vremena prije podne. Kiša i zahlađenje se očekuju u poslijepodnevnim i večernjim satima. Najviša dnevna temperatura zraka oko 21°C.

Biometeorološka prognoza

Biometeorološke prilike dodatno će se pogoršati. Preovladavat će nestabilno vrijeme, praćeno padavinama i vjetrom promjenjivog smjera, što bi kod hroničnih bolesnika moglo dovesti do jačanja tegoba poput reumatskih i bolova na mjestima povreda, umora, dekoncentracije i nesanice. 

Astmatičari i osobe sa kardiovaskularnim problemima trebaju biti oprezniji, naročito u poslijepodnevnim satima, kada će se pojačati osjet hladnoće. Preporučljivo je ne izlagati se pretjeranim aktivnostima.

Izdato upozorenje

Federalni hidrometeotološki zavod za danas je izdao narandžasto upozorenje zbog pojačanog vjetra na zapadu i jugozapadu Bosne i u višim područjima centralne Bosne.

Brzina vjetra koja se očekuje kretat će se od 40-80 km/h. Prije podne vjetar južni i jugozapadni, a poslije podne sjeverni i sjeverozapadni.

Savjetuje se da se poduzmu mjere opreza i prati posljednja prognoza vremena. Očekujte ometanja u dnevnim rutinama i budite spremni na prekid aktivnosti na otvorenom.

# VREMENSKA PROGNOZA
# VRIJEME
# FHMZ
PRIKAŽI KOMENTARE
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.