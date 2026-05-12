Granična policija BiH uhapsila Kineze koji su krijumčarili Kineze

Z. V.

prije 1 sat 4 minute

Pripadnici Granične policije Bosne i Hercegovine uhapsili su dvije osobe iz Kine koje se sumnjiče za krijumčarenje trojice kineskih državljana preko granice.

Akcija je provedena tokom zajedničkog nadzora državne granice koji su na području Posušje obavljali pripadnici Granične policije BiH i službenici Stanice granične policije Imotski iz Hrvatske.

Kako je saopćeno, krijumčareni strani državljani prevoženi su u automobilu VW Touran s bh. registarskim oznakama.

Zbog sumnje na krivično djelo krijumčarenja ljudi, slučaj je prijavljen dežurnoj tužiteljici Tužilaštva Bosne i Hercegovine, koja je naložila predaju osumnjičenih uz izvještaj o počinjenom djelu.

Tokom akcije policija je zaplijenila vozilo, mobilne telefone, novac i druge predmete koji bi mogli poslužiti kao dokazi u daljnjem postupku, dok se istraga nastavlja.

# GRANIČNA POLICIJA
# KRIJUMČARENJE LJUDI
# BIH
