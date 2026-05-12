SNSD-ov delegat se zahvalio Konakoviću: "Pomeo nas je bagerom", "izbrisao gumicom", hvala legendo!

Delegat SNSD-a u Domu naroda PSBiH Radovan Kovačević objavio je na društvenoj mreži X ironičnu poruku upućenu ministru vanjskih poslova BiH i lideru Naroda i pravde Elmedinu Konakoviću. Nakon što je podijelio video na akojem Konakovića čujemo kako laprda da su se "novom modelu funkcionisanja Trampove administracije" i "zaustavljanju najgorih Dodikovih planova", Kovačević se Konakoviću “zahvalio” za političke poteze koji su, prema njegovom tumačenju, koristili Miloradu Dodiku i vlastima Republike Srpske.

Kovačević je u objavi naveo kako je “red zahvaliti se političkoj gromadi i diplomatskom velikanu Dini Konakoviću”, tvrdeći da je upravo on “pomogao bagerom”, “izbrisao gumicom” međunarodnu izolaciju Republike Srpske i na kraju “onemogućio odlazak Christiana Schmidta”.

– Da budemo realni, bez njega bi svaki uspjeh bilo teže ostvariti. Hvala, legendo – napisao je Kovačević.