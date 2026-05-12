U Bratuncu danas dženaza i ukop posmrtnih ostataka Kajtaza Salkića i žrtava iz zapaljenih kuća

U Memorijalnom kompleksu i šehidskom mezarju "Veljaci" u Bratuncu danas će biti klanjana kolektivna dženaza i obavljen ukop posmrtnih ostataka žrtava bošnjačke nacionalnosti ubijenih tokom 1992. godine.

Ove godine konačan smiraj pronaći će jedna identifikovana žrtva, a bit će ukopani i posmrtni ostaci više žrtava čija identifikacija putem DNK metode, zbog stanja u kojem su tijela pronađena, do danas nije bila moguća, saopćeno je iz Instituta za nestale osobe BiH.

Posmrtni ostaci jedine identifikovane žrtve koja će biti ukopana ove godine pripadaju Kajtazu (Šeće) Salkiću, rođenom 1955. godine u Hranči. Salkić je imao 37 godina kada je nestao na području Bratunca u decembru 1992. godine. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2025. godine na lokalitetu Glogova, nakon 33 godine traganja.

Ove godine bit će ukopani i posmrtni ostaci žrtava iz zapaljenih kuća, gdje su razmjere zločina i oštećenja tijela onemogućili klasične metode identifikacije. Po naredbi Tužilaštva, kao NN (neidentifikovana lica), u dva mezara bit će spušteni posmrtni ostaci pronađeni na dvije različite lokacije.

U jedan mezar bit će spušteni posmrtni ostaci ekshumirani u oktobru 2004. godine na lokalitetu Voljavica, odnosno iz zapaljene kuće Jašara Omerovića. Prema operativnim podacima Instituta za nestale osobe BiH, u ovoj kući je zapaljeno najmanje šest osoba. Zbog lošeg stanja izgorjelih fragmenata, identifikacija DNK metodom nije bila moguća.

U drugi mezar bit će spušteni posmrtni ostaci ekshumirani na lokalitetu Suha tokom 2002. godine. Oni su pronađeni u zapaljenoj kući Osmana Hodžića, gdje je, prema operativnim podacima Instituta, nastradalo najmanje 18 osoba. Iako se radilo o 18 žrtava, iz pronađenih posmrtnih ostataka uspješno su izolovani DNK profili, odnosno identiteti, za samo četiri osobe.

Institut za nestale osobe BiH još uvijek traga za 449 žrtava s područja Bratunca. Do sada je identifikovano ukupno 1.767 žrtava. Ekshumacije su vršene na 418 lokacija, od čega su 32 bile masovne grobnice. U 15 masovnih grobnica pronađeni su posmrtni ostaci žrtava iz 1992. godine, dok su u preostalih 17 pronađene žrtve ubijene tokom 1995. godine.

Institut još jednom apeluju na sve koji imaju bilo kakve informacije o lokacijama grobnica da ih podijele, kako bi preostale porodice, nakon više od tri decenije, konačno pronašle svoj mir.