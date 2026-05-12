Ministar Helez tvrdi: Odlazak Šmita nije nikakva Dodikova pobjeda, uzalud vam trud

Ministar odbrane Zukan Helez oglasio se na svom Facebook profilu. Njegovo saopćenje prenosimo u cijelosti:

- Odlazak Christian Schmidt iz Bosne i Hercegovine ne treba posmatrati kao vanredan ili dramatičan događaj. Dolazak i odlazak visokih predstavnika već odavno predstavljaju uobičajenu proceduru u postdejtonskoj BiH.

Jedan sam od onih koji jedva čekaju dan kada će Bosna i Hercegovina funkcionisati bez stranog intervencionizma i međunarodnog nadzora. Međutim, da bi se za to stvorili uslovi, potrebno je da Bosna i Hercegovina bude stabilna, funkcionalnai oslobođena stalnih političkih blokada.

Problem je što je sadašnje političko rukovodstvo administrativnog dijela BiH, RS, i tri decenije nakon agresije na Bosnu i Hercegovinu i dalje vođeno istim ciljevima – podjelom Bosne i Hercegovine. Godinama svjesno blokiraju institucije, zakone, projekte i svaki ozbiljniji napredak Bosne i Hercegovine, pokušavajući našu državu prikazati kao nemoguću i nefunkcionalnu. Cilj takve politike je jasan – iscrpiti građane, obeshrabriti one koje vole ovu zemlju te umoriti međunarodnu zajednicu kako bi na kraju podijelili BiH te ostvarili davno zamišljeni projekt mitske “velike Srbije”.

Zbog toga očekujem od OHR-a i narednog visokog predstavnika da konačno fokus stave na uklanjanje političkih blokada koje guše normalno funkcionisanje države. Bosna i Hercegovina ne može biti talac manjine koja konstantno ucjenjuje cijeli sistem, blokira i zaustavlja razvoj države. Vrijeme je da se omogući normalno demokratsko funkcionisanje institucija, gdje će demokratska većina donositi odluke, kao što je to slučaj u svim drugim demokratskim državama.

Ne tražimo ništa radikalno niti bilo čija posebna prava – tražimo minimum demokratskih principa koji su standard u modernom svijetu. Današnje ustavno uređenje Bosne i Hercegovine nastalo je kao direktna posljedica agresije, sudski dokazanog genocida i udruženog zločinačkog poduhvata. Zato je krajnje vrijeme da se našoj državi omogući da konačno “prodiše” i funkcioniše punim kapacitetom. To mora biti osnovni zadatak OHR-a i novog visokog predstavnika.

P.S. Onima koji rotaciju visokog predstavnika pokušavaju predstaviti kao “pobjedu” Milorad Dodik, samo kako bi mu se dodvorili iz njima poznatih razloga – uzalud vam trud. Građani Bosne i Hercegovine veoma dobro vide ko blokira državu te ko se ulizuje blokaderima, a ko se bori da ona funkcioniše, i oni će na kraju odlučiti o svemu, zaključio je Helez.



