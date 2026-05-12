Aida Obuća upozorava: Za visokog predstavnika bi mogao doći čovjek iz jako moćne rimokatoličke organizacije

Reakciju potpredsjednice SDA Aide Obuća na najavljene promjene u Uredu visokog predstavnika, premosimo u cijelosti:

- Pratim posljednjih dana analize o odlasku Christiana Schmidta. Ko ga je doveo, ko ga je “sačuvao”, šta je nametnuo, koga je odmetnuo, pa i poneku doskočicu poniženog Berlina koji nastoji spasiti obraz nemoći pred predsjednikom Trumpom, a čija ljevica i desnica usputno rečeno pokušava ukinuti EUFOR. I tako dok se tekstopisci zabavljaju tim političko-medijskim folklorom, suština nam prolazi pred očima.

A suština je da država nije znala.

Ili još gore, da su nas ubjeđivali da se ništa ne dešava.

Dakle, ministar vanjskih poslova, član Predsjedništva BiH i čitava armija “vrhunskih ambasadora,” analitičara i eksperata međunarodnih odnosa, nisu imali ni ozbiljnu naznaku da se ovakav proces otvara. Naprotiv. Uvjeravali su javnost da do toga neće doći. I sada, kada je pitanje OHR-a i bonskih ovlasti ponovo otvoreno na najvišem međunarodnom nivou, mi informacije skupljamo iz novinskih članaka, poluanaliza i diplomatskih tračeva.

I to je poraz, a ako hoćete i izdaja države.

Jer možete voljeti ili ne voljeti OHR, bonske ovlasti smatrati potrebom ili udarom na suverenitet, ali činjenica je da govorimo o instituciji koja ima mogućnost direktnog utjecaja na politički i ustavni život Bosne i Hercegovine. Govorimo o pitanju “vrhovne vlasti” u našoj zemlji.

A mi danas nemamo ni minimum ozbiljne diplomatske pripreme.

Mjesecima, ne, godinama slušamo kako je Dodikovo lobiranje “beznačajno,” “smiješno”, “preduhitreno,” “bez efekta.” I evo nas danas. Ispostavlja se da nije bilo ni smiješno ni bez efekta. Samo što naši samozvani eksperti međunarodnih odnosa nisu razumjeli gdje se politika više ne vodi.

Nije se vodila po sarajevskim prijemima, crnogorskim hotelima i fotografijama po ambasadama.

Vodila se kroz strukture poput Turning Point USA, CPAC i The Heritage Foundation. Kroz mjesta koja za našeg ministra vanjskih poslova i dio pozicione i opozicione političke elite praktično ne postoje. Kroz mreže u kojima probosanska politika nema ni prisustvo, ni kontakte, ni ljude koji razumiju kako ti sistemi funkcionišu.

I to je rezultat namjernog urušavanja diplomatskog aparata zarad lične koristi.

Ljude koji su imali institucionalno iskustvo, kontakte i međunarodnu težinu ili su sklonili, ili degradirali, ili protjerali iz sistema. Na njihova mjesta dovodili su poslušnike, kadrove čiji je domet slika u ćošku sale ili češće ispred vrata. Analitičare koji vanjsku politiku prate iz dnevne štampe. Doveli su nas u situaciju da nam međunarodne odnose vode ljudi koji bez prevodioca ne mogu pročitati ni meni u restoranu, a kamoli politički dokument ili ozbiljnu stratešku analizu. Doduše, ne mogu do nje ni doći.

I sada, kada se otvara pitanje nasljednika Schmidta, mi nemamo informacije nego nagađanja.

Pojavljuju se špekulacije da bi na čelo OHR-a mogao doći ne italijanski diplomata, nego ambasador Order of Malta. Ljudi olako prelaze preko te informacije, a ne razumiju njenu težinu. Govorimo o gotovo umirovljenom čovjeku koji dolazi iz jako moćne suverene rimokatoličke organizacije sa ogromnim diplomatskim kanalima i globalnim utjecajem. A u tim strukturama naši trenutni akteri nemaju nikakav ozbiljan kontakt.

Nikakav.

I onda slušamo iste one koji su nam Adisa Ahmetovića predstavljali kao “historijsko osvježenje,” koji su u Michaela Murphya i lokalne uposlenike ambasade gledali idolopoklonički kako danas dijele lekcije o međunarodnim odnosima. Ili pak njihove podcast analitičare koji kompletnu vanjsku politiku Bosne i Hercegovine pokušavaju svesti na bliskoistočne veze i nekoliko protokolarnih sastanaka.

Iste one zbog kojih danas nemamo strategiju. Nemamo odgovor. Nemamo ni informaciju. Samo paniku i moljakanje.

Zbog toga apelujem na sve institucije koje se bave vanjskom politikom i međunarodnim odnosima da se uozbilje. Ne trebaju nam više sastanci sa trećerazrednim diplomatama, sekretaricama i protokolarnim figurama. Potrebni su direktni razgovori u Washingtonu, Ankari, Berlinu, Londonu i Rimu. Sa ljudima koji donose odluke. Sa fondacijama, političkim centrima i strukturama koje danas oblikuju međunarodnu politiku.

Narodu u Bosni i Hercegovini ne možete više prodavati iluziju da je “sve pod kontrolom”, dok nam se ključni procesi dešavaju iza leđa.

Ako već niste znali da se inicijativa priprema, onda je najmanje što dugujete građanima ove zemlje da im kažete šta slijedi i kako mislite odgovoriti, navodi Obuća.