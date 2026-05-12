Mandat političkog populizma Vlade FBiH: Trojka od 500 ispunila četiri obećanja

Tri godine nakon formiranja Vlade Federacije BiH, bilans rada zvuči istovremeno i optimistično i poražavajuće: od gotovo 500 predizbornih obećanja vladajućih stranaka, u potpunosti su realizovana svega četiri. Tako barem tvrdi Istinomjer, platforma za provjeru činjenica, koja je analizirala rad federalne vlasti koju čine SDP, NiP, Naša stranka, HDZ BiH i HDZ 1990.

Obećavano sve

Vlada je formirana u aprilu 2023. godine, a građanima je prije izbora obećano praktično sve – od ekonomskih reformi i socijalne pravde do transparentnije države, razvoja nauke, turizma i borbe protiv korupcije. Problem je samo što je većina tih obećanja ostala na nivou političkog marketinga. Od ukupno 496 evidentiranih obećanja, tek četiri nose oznaku “ispunjeno”, 27 ih je “u progresu”, dok je kod više od polovine izostala bilo kakva ozbiljnija aktivnost.

Najviše obećanja davali su u SDP-u – čak 227. NiP je imao 134, Naša stranka 84, dok su HDZ BiH i HDZ 1990 bili mnogo skromniji. I zanimljivo, upravo su oblasti ekonomije i socijalne politike jedine gdje se vide konkretniji pomaci. Tu su vlasti, ipak, mogle nešto uraditi uredbama, pravilnicima i administrativnim odlukama, bez prevelikih političkih potresa.