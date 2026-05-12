Mandat političkog populizma Vlade FBiH: Trojka od 500 ispunila četiri obećanja

Tri godine nakon formiranja Vlade Federacije BiH, bilans rada zvuči istovremeno i optimistično i poražavajuće: od gotovo 500 predizbornih obećanja vladajućih stranaka, u potpunosti su realizovana svega četiri. Tako barem tvrdi Istinomjer, platforma za provjeru činjenica, koja je analizirala rad federalne vlasti koju čine SDP, NiP, Naša stranka, HDZ BiH i HDZ 1990.
Obećavano sve
Vlada je formirana u aprilu 2023. godine, a građanima je prije izbora obećano praktično sve – od ekonomskih reformi i socijalne pravde do transparentnije države, razvoja nauke, turizma i borbe protiv korupcije. Problem je samo što je većina tih obećanja ostala na nivou političkog marketinga. Od ukupno 496 evidentiranih obećanja, tek četiri nose oznaku “ispunjeno”, 27 ih je “u progresu”, dok je kod više od polovine izostala bilo kakva ozbiljnija aktivnost.
Najviše obećanja davali su u SDP-u – čak 227. NiP je imao 134, Naša stranka 84, dok su HDZ BiH i HDZ 1990 bili mnogo skromniji. I zanimljivo, upravo su oblasti ekonomije i socijalne politike jedine gdje se vide konkretniji pomaci. Tu su vlasti, ipak, mogle nešto uraditi uredbama, pravilnicima i administrativnim odlukama, bez prevelikih političkih potresa.
Među rijetkim potpuno realizovanim obećanjima našla se strategija razvoja turizma FBiH, sistem garancija porijekla električne energije, kao i podrška Povelji o zaštiti ljudskih prava u poslovanju. SDP kao najveća stranka koalicije može se pohvaliti i izmjenama Zakona o unutrašnjoj trgovini, odnosno uvođenjem neradne nedjelje.
Sistem zapeo
Minimalna plaća od 1.026 KM dobila je oznaku “u progresu”, baš kao i pojedine reforme socijalne zaštite, digitalizacija porodiljskih naknada i projekti socijalne karte.
Ali čim se izađe iz sfere administrativnih odluka i uđe u ozbiljnije reforme, sistem počinje zapinjati. Tako su pojedini zakoni povučeni iz procedure, reforme zaustavljene, a neka obećanja potpuno prekršena. HDZ-u je, recimo, Istinomjer registrovao prekršeno obećanje vezano za Južnu plinsku interkonekciju jer nije formirano posebno javno preduzeće sa sjedištem u Mostaru, kako je ranije najavljivano. Još je gora situacija u oblastima pravne države, zdravstva i državnog uređenja, gdje konkretnih rezultata gotovo da nema. U zdravstvu, prema izvještaju, tokom treće godine mandata praktično nisu zabilježene značajnije aktivnosti.
Vlada pravilnika
Vlada FBiH najbolje funkcioniše tamo gdje treba donijeti pravilnik, strategiju ili aplikaciju. Kada treba dirnuti u ozbiljne političke, institucionalne i sistemske probleme – tempo naglo usporava. A upravo se po tome najlakše razlikuju administracije koje upravljaju državom od onih koje samo upravljaju saopćenjima.