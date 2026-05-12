Video / I Mostar ima svoj Buća Potok: Haos nakon kiše na izlazu iz grada

Nakon jakih i kratkotrajnih kišnih padavina, na izlazu iz Mostara prema sjeveru došlo je do stvaranja veće količine vode ispod podvožnjaka, što je izazvalo otežano odvijanje saobraćaja.

Na ovom dijelu puta zabilježene su veće akumulacije vode, zbog čega su vozači bili primorani usporiti kretanje i pažljivo prolaziti kroz poplavljeni dio kolovoza.

Građani ovaj prizor već upoređuju sa poznatim problematičnim lokacijama u drugim gradovima, ističući da se slične situacije ponavljaju nakon svake jače kiše.