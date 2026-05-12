Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

BIH

Video / I Mostar ima svoj Buća Potok: Haos nakon kiše na izlazu iz grada

Nakon obilnih padavina podvožnjak poplavljen, saobraćaj otežan

I Mostar ima svoj Buća Potok: Haos nakon kiše na izlazu iz grada. Avaz

Piše: Sedin Spahic

prije 1 sat 27 minuta

Nakon jakih i kratkotrajnih kišnih padavina, na izlazu iz Mostara prema sjeveru došlo je do stvaranja veće količine vode ispod podvožnjaka, što je izazvalo otežano odvijanje saobraćaja.

Na ovom dijelu puta zabilježene su veće akumulacije vode, zbog čega su vozači bili primorani usporiti kretanje i pažljivo prolaziti kroz poplavljeni dio kolovoza.

Građani ovaj prizor već upoređuju sa poznatim problematičnim lokacijama u drugim gradovima, ističući da se slične situacije ponavljaju nakon svake jače kiše.

Za sada nema informacija o većim zastojima ili intervencijama nadležnih službi, ali vozačima se savjetuje dodatni oprez prilikom prolaska ovom dionicom.

# POPLAVA
# BUĆA POTOK
# PODVOŽNJAK
# MOSTAR
# OPĆI HAOS
PRIKAŽI KOMENTARE
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.