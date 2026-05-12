Čovjek u RS nije uspio dokazati porijeklo imovine: Mora platiti 345.000 KM

Poreska uprava Republike Srpske donijela je prvo rješenje fizičkom licu, koje tokom poreske kontrole nije uspjelo da dokaže porijeklo imovine kojom raspolaže, te mu je naloženo da u Budžet Republike Srpske plati 345.237 KM, po osnovu posebnog poreza na imovinu.

U ovom prvom donesenom rješenju utvrđena poreska osnovica iznosi 460.316 KM, na koju je primijenjena stopa posebnog poreza od 75 posto, jer je na osnovu izvršenih analiza utvrđena značajna nesrazmjera između prijavljenih prihoda i stvarne vrijednosti imovine.

Poreskom obvezniku je omogućeno da dostavi dokumentaciju i druge dokaze kojima bi potvrdio porijeklo imovine.

Međutim, dostavljeni dokazi nisu bili dovoljni da se utvrdi porijeklo imovine, zbog čega je doneseno rješenje o plaćanju posebnog poreza na imovinu. Na navedeno rješenje obveznik u ostavljenom roku ima pravo žalbe, a koja u skladu sa zakonom odlaže izvršenje rješenja.

Rezultat je to sistemskog prikupljanja, obrade i analize podataka o imovini i prihodima svih građana Republike Srpske, koje Poreska uprava u okviru Sektora za utvrđivanje porijekla imovine i posebnog poreza na imovinu vrši od stupanja na snagu Zakona o utvrđivanju porijekla imovine i posebnog poreza na imovinu.

Formiranjem te baze podataka o prihodima i imovini građana u Republici Srpskoj, BiH i inostranstvu stvorena je osnova i uslovi za donošenje i drugih rješenja o utvrđivanju posebnog poreza u narednom periodu. Kontrole utvrđivanja porijekla imovine biće nastavljene i dodatno intenzivirane u narednom periodu, o čemu će javnost biti blagovremeno informisana.

- Sektor za utvrđivanje porijekla imovine i posebnog poreza na imovinu Poreske uprave Republike Srpske, od početka primjene Zakona o utvrđivanju porijekla imovine i posebnom porezu na imovinu do sada, izvršio je obradu i analizu raspoloživih i prikupljenih podataka iz internih i eksternih izvora, te formirao bazu podataka o imovini i prihodima za 788.246 fizičkih lica. Obradom raspoloživih podataka izdvojeno je 1.450 fizičkih lica koja su u periodu posmatranja od tri uzastopne godine imala razliku između uvećanja imovine i prijavljenih prihoda veću od 300.000 KM - saopćeno je.

Prije pokretanja poreske kontrole, još jednom se naknadno iz svih raspoloživih izvora traže podaci o imovini fizičkog lica u Republici Srpskoj, BiH i inostranstvu.

Tek kada se pređe u fazu poreske kontrole, kao treće i posljednje faze u cijelom postupku, poreskom obvezniku se šalje pismeno obavještenje o sprovođenju poreske kontrole kako bi učestvovao u postupku i kako bi mogao donijeti dokaze o porijeklu imovine.