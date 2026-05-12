Zuhrić o Konakoviću: "Nesposobni egomonijak, sitničavi i osvetoljubivi mahalac"

Zastupnik Demokratske fronte u Skupštini Kantona Sarajevo Albin Zuhrić objavio je žestok komentar na račun ministra vanjskih poslova BiH i lidera Naroda i pravde Elmedin Konaković, optuživši ga za političku nezrelost, populizam i loše vođenje politike.

Zuhrić je naveo kako je kroz bh. politiku prošlo mnogo „nesposobnih egomanijaka“, ali da, prema njegovom mišljenju, nikada nije postojala tolika razlika između stvarnih sposobnosti i percepcije vlastite genijalnosti kao kod Konakovića.

Konaković je brzim jezikom uspio prije koju godinu mnoge uvjeriti da se radi o novoj generaciji lidera, a dobili smo sitničavog, korumpiranog i osvetoljubivog mahalca, od kojeg je većina djece u pubertetu emotivno stabilnija – napisao je Zuhrić.