Zuhrić o Konakoviću: "Nesposobni egomonijak, sitničavi i osvetoljubivi mahalac"

Zastupnik Demokratske fronte u Skupštini Kantona Sarajevo Albin Zuhrić objavio je žestok komentar na račun ministra vanjskih poslova BiH i lidera Naroda i pravde Elmedin Konaković, optuživši ga za političku nezrelost, populizam i loše vođenje politike.
Zuhrić je naveo kako je kroz bh. politiku prošlo mnogo „nesposobnih egomanijaka“, ali da, prema njegovom mišljenju, nikada nije postojala tolika razlika između stvarnih sposobnosti i percepcije vlastite genijalnosti kao kod Konakovića.
Konaković je brzim jezikom uspio prije koju godinu mnoge uvjeriti da se radi o novoj generaciji lidera, a dobili smo sitničavog, korumpiranog i osvetoljubivog mahalca, od kojeg je većina djece u pubertetu emotivno stabilnija – napisao je Zuhrić.
Dodao je kako su, prema njegovom mišljenju, Konakovićevi „ispadi, laži i neuspjesi“ danas postali javni i vidljivi velikom broju građana, ali da je šteta po društvo već napravljena.
U nastavku objave Zuhrić je govorio o tome kakvi su, kako kaže, potrebni političari Bosni i Hercegovini.
Potrebni su nam ljudi koji rade, a ne bave se Instagram promocijom. Ljudi koji čitaju knjige i materijale, a ne koriste Wikipediju da pripremaju sastanke. Ljudi koji ne lažu i koji novinarima ne prijete. Ljudi koji se ne bave politikom zbog mržnje i osvete, već da bi nešto učinili za društvo – poručio je Zuhrić.
Posebno je kritikovao, kako tvrdi, zapošljavanje nesposobnih kadrova i političke kompromise zarad funkcija.
Trebaju nam ljudi koji ne zapošljavaju nesposobne. Ljudi koji se nikada ne bi prodali Čoviću i Dodiku radi funkcije. Ukratko, trebaju nam ljudi koji su sve suprotno od Elmedina Konakovića – zaključio je Zuhrić.
Objava je izazvala brojne reakcije na društvenim mrežama, gdje su se u komentarima sukobili podržavaoci i kritičari lidera NiP-a.