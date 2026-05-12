Granice „spojene“ kolonama vozila: Je li maltretiranje djece neophodno?

Nakon primjene novog sistema ulaska i izlaska u Evropsku uniju (EES), gužve na granicama s Hrvatskom ne jenjavaju. Putnici na graničnom prijelazu Gradiška svjedoče da su granice spojene kolonama vozila. Brojni građani negoduju zbog takvog tretmana na granicama s EU, jer se osjećaju kao građani drugog reda, navode. Posebno se pitaju da li je zaista neophodno maltretiranje djece. Neugodna iskustva - Putovali smo u Makarsku za prvomajske praznike. I prilikom ulaska u Hrvatsku i prilikom izlaska djeca su spavala. Svaki put smo morali da ih probudimo da izađu da se slikaju i daju otiske. Mlađa djevojčica je mala i morali smo je podići – prenijela je iskustvo čitateljka L. H. Za „Avaz“. Čekanja tokom prvomajskih praznika bila su po nekoliko sati. Mnogi su čekali po pet ili više, zavisno od doba dana. Još tada je državni parlamentarac Saša Magazinović pisao šefu delegacije Evropske unije u BiH Luiđiju Soreki (Luigi Soreca), a sada je govorio i za „Avaz“ o ovom problemu.

- Maltretiranje i ponižavanje ljudi iz naše regije pri prelasku granice EU mora biti zaustavljeno. Upozoravam i o tome razgovaram mjesecima s kolegama iz zemalja EU. Izgleda da svi razumiju razmjere problema osim tehnokratske briselske administracije. Ovo čemu ljudi svedoče nije sigurnosni sistem nego sistem odvraćanja koji šalje poruku da nismo dobrodošli u EU. To je potpuno suprotna poruka od onog što slušamo od zvaničnika EU kada govore o proširenju EU i tome kako su nam vrata otvorena – kazao je Magazinović. Kako bilo kome objasniti da je u 21. stoljeću, kada je tehnologija toliko napredovala, potrebno i do 10 minuta za pregled jednog auta, pita se Magazinović. Dodaje da je to sramota koja mora biti zaustavljena. Neke države, poput Grčke, shvatile su da će im ljetna sezona biti potpuno uništena, pa su primjenu EES sistema supendovale barem tokom ljetnjih mjeseci. Još nema naznaka da bi slično mogla uraditi i Hrvatska. Pitanje je šta će biti i s turističkom sezonom u BiH, ako znamo da je gostiju s Bliskog istoka sve manje i da je fokus na evropskim turistima. Suspendovanje EES-a - Što se tiče EES sistema, barem kada govorimo o stranim gostima koji dolaze u Sarajevo, za sada nemamo prevelik broj žalbi. Međutim, imali smo situacije gdje su grupe čekale po nekoliko sati na granicama, iako imaju EU pasoše. Dešavalo se da i državljani Evropske unije čekaju u autobusima po tri do četiri sata, što svakako nikome nije ugodno i može pokvariti prvi utisak o putovanju. Kako se vrhunac sezone približava, vjerujem da će situaciji postati još komplikovanija, te se nadam da će doći do suzpenzije odluke, barem tokom ljetnih mjeseci – kazao je za „Avaz“ turistički vodič iz Sarajeva Rijad Špiljak.

