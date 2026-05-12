Igor Kalabuhov: Došlo je vrijeme za zatvaranje OHR-a

Ambasador Ruske Federacije u BiH Igor Kalabuhov izjavio je da je odlaskom Kristijana Šmita (Christiana Schmidta) došlo vrijeme za zatvaranje OHR-a, te da se nakon toga domaći akteri trebaju dogovoriti o prioritetima za razvoj BiH.

Kalabuhov je najavio da će pozicija Rusije po pitanju Bosne i Hercegovine biti iznesena na današnjoj sjednici Vijeća sigurnosti UN-a i istakao da se pozicije moraju kristalizirati i da OHR sa svim ovlaštenjima ne može beskonačno egzistirati.

- Tu ima i jedna vrsta paradoksa i kontradiktornosti, a to je da nema govora o suverenitetu Bosne i Hercegovine dok je prisutan OHR - kazao je ruski ambasador.

On je kazao i na neke teze pripremljene za današnju sjednicu Vijeća sigurnosti u kojima se navodi da se "situacija u BiH pogoršala".

- Pitanje je da li se takav narativ namjerno kreira zbog daljeg ostanka OHR-a ili su ljudi koji su radili u OHR-u toliko nekvalifikovani da su doveli do takve situacije - rekao je Kalabuhov.

On smatra da se nakon 30 godina postojanja OHR-a moglo očekivati da urade sve što je trebalo i da BiH završi s "međunarodnim protektoratom".

Tvrdi da je za vrijeme Šmita došlo do destabilizacije unutar međunarodne zajednice i političkih prilika u BiH i da je na to Rusija upozoravala prije pet godina kada je Šmit imenovan.

Kalabuhov je naveo i da Rusija nikada nije priznavala Šmit kao visokog predstavnika, niti joj je bilo interesantno šta je pričao i radio.

Odgovarajući na pitanje da li će ruska strana učestvovati u imenovanju budućeg visokog predstavnika, Kalabuhov je rekao da će možda biti nekih pregovora unutar međunarodne zajednice.

- Vidjet ćemo šta će se desiti, ali bazična procedura je poznata - prema Dejtonskom sporazumu Upravni odbor PIC-a može samo nominovati kandidaturu, ali posljednju riječ ima Vijeće sigurnosti koje mora odobriti tu kandidaturu - naveo je Kalabuhov.

On je zaključio da se više ne moraju postavljati uslovi za zatvaranje OHR-a, te da se politički predstavnici u BiH moraju sami dogovoriti o prioritetima razvoja BiH.