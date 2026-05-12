Video / Olujni vjetar u Prijedoru srušio zaštitu na oštećenoj zgradi

Nevrijeme koje je prethodno zahvatilo Hrvatsku stiglo je i u Bosnu i Hercegovinu. Jak olujni vjetar praćen obilnom kišom u Prijedoru oborio je zaštitnu konstrukciju na oštećenoj zgradi u ulici Kralja Petra Prvog Oslobodioca.

Za sada nema informacija o eventualno povrijeđenim osobama, ali je pričinjena veća materijalna šteta.

Meteorolozi su za danas izdali narandžasto upozorenje zbog najavljenog nevremena koje širom Bosne i Hercegovine donosi pljuskove, grmljavinu i osjetan pad temperature zraka.