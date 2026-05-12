Video / Olujni vjetar u Prijedoru srušio zaštitu na oštećenoj zgradi

Nevrijeme koje je prethodno zahvatilo Hrvatsku stiglo je i u Bosnu i Hercegovinu. Jak olujni vjetar praćen obilnom kišom u Prijedoru oborio je zaštitnu konstrukciju na oštećenoj zgradi u ulici Kralja Petra Prvog Oslobodioca.
Za sada nema informacija o eventualno povrijeđenim osobama, ali je pričinjena veća materijalna šteta.
Meteorolozi su za danas izdali narandžasto upozorenje zbog najavljenog nevremena koje širom Bosne i Hercegovine donosi pljuskove, grmljavinu i osjetan pad temperature zraka.
Uz naglo zahlađenje u poslijepodnevnim satima, na višim planinama u Bosni očekuje se i snijeg.
Prema prognozama, smirivanje vremena i prestanak padavina očekuju se tokom večeri, dok je za sutra najavljeno pretežno oblačno vrijeme.
Jutarnje temperature kretat će se od nula do četiri stepena, dok će dnevne uglavnom iznositi između 13 i 18 stepeni, a na jugu zemlje do 21 stepen.
U četvrtak se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, dok su u poslijepodnevnim satima mogući slabi lokalni pljuskovi.