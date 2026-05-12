Dodik ponovo prijeti: Ukoliko Šmit nametne zakon o državnoj imovini proglasit ćemo nezavisnost RS

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da će Republika Srpska proglasiti nezavisnost ukoliko Kristijan Šmit (Christian Schmidt) nametne zakon o državnoj imovini.

- Ako Šmit nametne zakon o državnoj imovini, istog trenutka bit će donesena odluka o nezavisnosti Republike Srpske - rekao je Dodik.

Govoreći na obilježavanju Dana VRS u kasarni "Kozara" u Banjoj Luci, Dodik je poručio kako, prema njegovim riječima, više neće dozvoliti da se prema Republici Srpskoj postupa na takav način.

- Nećemo dozvoliti da se više iko bavi nama na taj način. Šmitove odluke moraju biti poništene. Kada se to završi, Republika Srpska spremna je za razgovore i dogovore u BiH. Prije toga nećemo razgovarati - rekao je Dodik.

On je naveo i kako je, prema njegovom mišljenju, poistovjećivanje bilo kojeg Srbina s Bosnom i Hercegovinom danas "ravno izdaji srpskih boraca koji su dali živote za Republiku Srpsku".

- Ne može opstati ovakva nakaradna i antidejtonska BiH, u kojoj nema ništa od onoga što piše u Ustavu - izjavio je Dodik.

Predsjednik SNSD-a smatra da će, kako je rekao, "muslimanski političari zajedno sa strancima i dijelom otpada iz Republike Srpske" ponovo pokušati ukinuti RS i za to okriviti srpski narod.

Dodao je da Republika Srpska ne želi bilo kakav ratni sukob, ali da vjeruje kako će se, nakon globalnih poremećaja, otvoriti pitanje prava naroda na samoopredjeljenje.

- Moramo se okupiti oko te ideje. Ne postoji nijedan znak koji bi mogao biti optimističan za naš dalji ostanak u BiH. BiH je bila eksperiment u kojem je zaustavljen razvoj Republike Srpske i svih njenih projekata - poručio je Dodik.