Šmit predstavio posljednji izvještaj: Na dnevnom redu sljedeće sjednice PIC-a imenovanje mog nasljednika

- Dužan sam da nešto kažem o dešavanjima u BiH. Zemlja se kreće s dva puta, jedan je konsolidacija, a drugi stagnacija. Situacija u BiH ostaje stabilna. Prisustvo EUFOR-a ostaje i dalje ohrabrujuće. Postoje kriza institucionalna odgovornosti, to utiče na ekonomski razvoj i svakodnevni život građana. Svjedoci smo blokada institucija, koje su dejtonska kategorija - rekao je Šmita.

Naveo da su ključna pitanja državne imovine i uvođenja novih izbornih tehnologija.

- Ustavni poredak se i dalje slabi iznutra, postoje sporenja oko provođenja Dejtonskog sporazuma, kao i nepoštivanje najvišeg suda u zemlji. Tako se pravi narativ da je BiH nefunkcionalna zemlja. Posebno zabrinjavajuju narativi koji prikazuju BiH kao zajednicu sukoba civilizacija. Takvi narativi iskrivljuju stvarnost, oni potiču strah, a ne pomirenje. Potrebno je puno toga uraditi, da se ne dopusti terorističkim organizacijama da puste korijenje. Zvaničnici RS su doveli do deeskalacije, ali i dalje provode destabilizirajuće izjave. Posebno je u tom kontekstu značajna izjava Dodika data u Donjoj Gradini. Izvještaj koji vam je dostavio potpredsjednik RS govori o tome kako se kao manjinski narod onemogućavaju u zapošljavanju, a postoji i glorifikacija zločinaca - kazao je Šmit.

Naglasio je da pitanje izbornih tehnologija će značiti pravednije izbore.

- Uz pomoć UO PIC-a, OSCE, EU, pripremio sam tekst zakona, koji će osigurati izbore, ponosan sam na to. Odlučan sam da spriječim destruktivne faktore da obustave to. Rješavanje pitanja državne imovine je od velikog značaja. Nova dinamika je proistekla je iz ideje izgradnje Južne interkonekcije, kojom je plan da plin dolazi preko Krka. Dešava se strukturalno blokiranje državnih institucija, sprječava se da se napreduje u evropskim integracijama. Nema potrebe ponavljati da zemlje članice PIC-a trebaju podržavati rješenja koja su u skladu s Ustavom. Sloboda medija, pogotovo u RS, je razlog za zabrinutost. Međunarodna zajednica se fokusirala na rad domaćih institucija, ali to nije značilo strukturalni dijalog domaćih aktera na putu ka EU. Vladavina prava treba biti pomoć u izliječenju društva. Postoje jasni dokazi društvene otpornosti građana, koji uspijevaju da pokrenu državu naprijed. Treba doći prosperitetna budućnost, koja će prevazići prošlost. Uloga međunarodne zajednice nije manje važna danas, institucije koje su uspostavljene Dejtonskim sporazumom trebaju se jačati. U zaključku bih rekao u svoje ime: Donio sam ličnu odluku da završim mandat. Na osnovu te svoje odluke sam stavio na dnevni red sljedeće sjednice PIC-a svog nasljednika, počeo je proces imenovanja.