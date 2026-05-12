Ruski ambasador u UN-u: Pozivam na hitno gašenje OHR-a, u BiH je uspostavljen protektorat

Pozivam na hitno gašenje OHR-a, jer je on privatizovan i glavni fator nestabilnost, rekao je ruski ambasador u UN-u Vasilij Nebenzja, tokom sjednice Vijeća sigurnosti UN-a.

- Uspostavljen je protektorat u BiH. Imali smo nezakonito imenovanje Kristijana Šmita. On je pokušao da optuži RS za nestabilnosti u BiH - naglasio je Nebenzja.

Kazao je da su uplitanja "Berlina, Londona i Pariza" u unutrašnja pitanja BiH doprinijela nestabilnosti.

- Zapad žrtvuje napore za stabilizacijom. Implementacija Dejtonskog mirovnog sporazuma je predmet manipulacije da bi se narušio mir građanima. Oni koji su skloni da zaboravljaju, 90-ih godina smo imali Zapadne aktere koji su podsticali sukob u BiH, a koji su bili u suprotnosti sa očuvanjem teritorijalnog integriteta Jugoslavije - naglasio je Nebenzja.