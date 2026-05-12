Muharem Cero za "Avaz": Južna interkonekcija otvorila je ozbiljna pitanja državne imovine

Pravni ekspert Muharem Cero za "Avaz" je govorio o pitanju državne imovine nakon što je objavljeno da je visoki predstavnik Kristijan Šmit podnio ostavku, a da je jedan od razloga upravo ne rješavanje ovog pitanja.

- Godine 2022. izvršena je dopuna zakona kojim je definiran status državne imovine do konačnog rješavanja tog pitanja donošenjem posebnog zakona. Nije riječ samo o tome da su javna dobra i državna imovina stavljeni pod zabranu raspolaganja, nego je dodato nešto što je potpuno poremetilo koncept političkih agenda koje su bile usmjerene protiv Bosne i Hercegovine. Suština te dopune, parafrazirano, jeste sljedeća: bez obzira gdje se ta imovina nalazi, u čijem je posjedu, da li je u privatnom vlasništvu, vlasništvu javnih preduzeća ili bilo kojeg drugog subjekta, ukoliko je na dan 31.12.1991. godine bila imovina Republike Bosne i Hercegovine, smatra se državnom imovinom i ostaje pod zabranom raspolaganja - kazao je Cero.

Kontinuitet

Time je, kako kaže, uspostavljen puni kontinuitet vlasništva Republike Bosne i Hercegovine nad javnim dobrima.

- Upravo je to otvorilo veliki politički prostor i veoma brzo su to prepoznale opcije koje ili ne žele Bosnu i Hercegovinu ili je vide u potpuno drugačijem konceptu od onoga koji bi trebao proizaći iz nadogradnje Dejtonskog mirovnog sporazuma. Vraćanje imovine u kontekst kontinuiteta RBiH, sa referencom na stanje od 31.12.1991. godine, zajedno sa Badinterovom komisijom koja je utvrdila da su republike postale države i da nije riječ o secesiji nego o disoluciji Jugoslavije, uspostavilo je kontinuitet koji derogira sve druge političke narative o navodnim alternativnim kontinuitetima - istakao je.

Prije svega, time se, prema riječima Cere, derogira agenda o kontinuitetu Republike Srpske od 9. januara, na kojoj se temelji cijela politička konstrukcija o navodnoj izvornosti i kontinuitetu tog entiteta.

- Također, dovodi se u pitanje i agenda o stvaranju trećeg entiteta, koja je jedno vrijeme bila prikrivena različitim političkim narativima, a danas je već mnogo otvorenija - kazao je Cero.

Zbunjujući potezi

Dodao je da su mnogi Šmitovi potezi bili zbunjujući, ali da je ovaj uspostavio puni kontinuitet između RBiH i dejtonske BiH, čime je otvoren prostor za drugačiju nadogradnju Dejtonskog sporazuma, što je izazvalo ozbiljne reakcije različitih političkih i međunarodnih centara moći.

- Vrlo brzo je u javnom prostoru počeo da se gradi narativ kako su navodno neriješeni imovinsko-pravni odnosi glavna prepreka investicijama. Kroz taj narativ pokušalo se nametnuti brzo i „pragmatično“ rješavanje pitanja državne imovine pod izgovorom ekonomskog razvoja i investicija. Ti koncepti su se kretali od funkcionalno-teritorijalnih modela pa do političkih agenda koje su se prepoznavale u određenim međunarodnim prijedlozima i mapama puta - kazao je Cero.

Podsjetio je da je, 2023. godine Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u BiH jasno saopćila da je država Bosna i Hercegovina neupitni vlasnik te imovine, ali i da država mora zakonski urediti pitanje upravljanja, korištenja i raspolaganja tom imovinom.

Južna interkonekcija

- Pitanje Južne interkonekcije dodatno je dinamiziralo cijelu situaciju. Iako je taj projekat mogao imati pozitivan efekat, otvorio je i niz novih dilema jer još uvijek nisu precizno definisani rokovi, niti su javnosti predstavljeni ključni ugovori između investitora, Vlade Federacije BiH i potencijalnih američkih partnera. Posebno je sporna odredba prema kojoj bi eksproprijacija i davanje prava korištenja zemljišta na trasi Južne interkonekcije moglo biti izvršeno bez naknade kada je riječ o imovini Federacije, kantona, općina, gradova i javnih preduzeća - istakao je.

Kada se detaljnije analizira status tih javnih preduzeća, dolazi se do pitanja kako su ona uopće stekla pravo raspolaganja tom imovinom, upitao je Cero.

- Posebno je problematično pitanje šuma i šumskog zemljišta nakon što je Ustavni sud Federacije BiH poništio Zakon o šumama Federacije BiH, a privremena uredba koja je trebala premostiti pravni vakuum također osporena. U tom pravnom prostoru kantoni su kroz vlastite zakone i javna preduzeća faktički preuzeli upravljanje šumama i šumskim zemljištem. Problem je što se nije ostalo samo na upravljanju, nego se postepeno stvorio narativ kao da kantoni imaju i određeni oblik teritorijalnog suvereniteta nad tim prostorom - kazao je.

Šume u BiH

Kako je objasnio to je posebno važno jer više od 60% teritorije Bosne i Hercegovine čine šume i šumsko zemljište i ukoliko bi se takvo stanje dodatno legalizovalo kroz infrastrukturne projekte i investicije, moglo bi doći do trajnog učvršćivanja kantonalne kontrole nad teritorijom.

- U tom slučaju unutrašnje administrativne granice između kantona postale bi gotovo faktičke teritorijalne granice, što bi otvorilo prostor za stvaranje etnoteritorijalnih jedinica, odnosno svojevrsnih „megakantona“ ili „veležupanija“. Kritičari smatraju da bi to dugoročno moglo predstavljati uvod u formalizaciju trećeg entiteta kroz navodni „unutrašnji dogovor“ - kazao je.

Zbog svega toga pitanje državne imovine danas nije samo pravno ili ekonomsko pitanje, nego jedno od ključnih političkih i ustavnih pitanja Bosne i Hercegovine, zaključio je Cero.