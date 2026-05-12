Preminuo Zlatko Serdarević, doajen mostarskog novinarstva i hroničar grada na Neretvi

U Mostaru je u 79. godini života preminuo Šemsudin Zlatko Serdarević, doajen mostarskog novinarstva, istaknuti publicista i jedan od najvažnijih hroničara savremene historije grada na Neretvi.

Rođen 24. februara 1948. godine u staroj mostarskoj porodici, Serdarević je cijeli svoj život posvetio očuvanju identiteta, kulture i kolektivnog pamćenja Mostara. Kroz višedecenijski novinarski i publicistički rad ostavio je dubok i prepoznatljiv trag, bilježeći priče o ljudima, mahalama, umjetnicima i događajima koji su obilježili historiju grada.

Kao novinar i publicista iza sebe je ostavio hiljade tekstova, reportaža i zapisa, kao i više značajnih publikacija koje danas predstavljaju važan izvor za istraživanje historije Mostara i Hercegovine. Posebno je bio prepoznatljiv po radu na ratnom studiju Mostar, RTV Mostar, "Mostarskom jutru" i "Slobodi", te u časopisu Most, kao i po predanom radu na očuvanju arhivske građe i dokumentovanju ratnih i poratnih dešavanja u gradu.

Njegova privatna arhiva, koju je nedavno povjerio Centru za mir i multietničku saradnju, ostaje kao dragocjeno svjedočanstvo jednog vremena i trajni podsjetnik na njegovu posvećenost Mostaru.

Odlaskom Zlatka Serdarevića Mostar je izgubio jednog od svojih najprepoznatljivijih hroničara i čuvara urbanog duha grada.

Zlatko Serdarević bit će sahranjen na Gradskom groblju Sutina u četvrtak, 14. maja 2026. godine u 17 sati.