Skandalozan istup predstavnika Rusije: Tražio puštanje Mladića iz zatvora u Hagu, kaže da se provodi teror nad Karadžićem

Na sjednici Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija o Bosni i Hercegovini obratio se predstavnik Rusije Vasilij Nebenzja, koji je ponovio stavove bliske rukovodstvu Republike Srpske, čiji su predstavnici nedavno boravili u Moskvi.

Na početku obraćanja, predstavnik Rusije je naveo da u Bosni i Hercegovini postoje "ozbiljne etničke tenzije".

Srce ovog sukoba je politika zapadnih zemalja da podrivaju arhitekturu države koja je stvorena Dejtonskim mirovnim sporazumom, a koja podrazumijeva tri konstitutivna naroda i dva entiteta sa ozbiljnim ustavnim pravima - rekao je.

On je posebno izdvojio "birokrate iz Berlina, Londona i Brisela", koje je optužio za pritiske i ucjene s ciljem, kako je rekao, "nametanja agende koja je protivna BiH".

- Žele očuvati vanjsko upravljanje suverenom državom BiH. Zapad kontinuirano žrtvuje svoj dugogodišnji napor za postkonfliktnu stabilizaciju. Postoje pokušaji da se Dejtonska struktura zamijeni evroatlantskim 'pseudovrijednostima', koristeći unitaristički pristup kako bi se narodi u BiH odrekli svojih nacionalnih identiteta i kolektivnih prava - rekao je Nebenzja.

Zapadne zemlje je dalje optužio za kršenje principa odlučivanja konsenzusom i kompromisom.

- Ovakva politika ima negativne posljedice ne samo po političku situaciju u BiH, već i po odnose na Zapadnom Balkanu - dodao je, tvrdeći i da su zapadne zemlje gurnule BiH ka nezavisnosti "mimo volje srpskog naroda".

Spominjanje ratnih zločinaca

Nebenzja je naveo da se Srbi "i dalje tretiraju na isti način" i kao primjer spomenuo osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića.

- Mladić je pred vratima smrti. Ne razumijemo zašto mu se ne može dozvoliti raniji izlazak iz humanitarnih razloga ili zašto se ne može prebaciti u Srbiju da odsluži ostatak kazne - rekao je ruski predstavnik, pozivajući Međunarodni rezidualni mehanizam da o tome odluči.

On je potom spomenuo i Radovana Karadžića.

- Britanske vlasti i ovaj mehanizam su stvorili nehumane zatvorske uslove za Karadžića. Nevladine organizacije su to ocijenile kao fizički i psihički teror koji provodi London. Želimo da Vijeće sigurnosti zapamti ova dva slučaja - rekao je Nebenzja.

OHR i Kristijan Šmit

Ured visokog predstavnika (OHR) nazvao je "najvećom preprekom za stabilnost" u Bosni i Hercegovini, ponavljajući stav da je Kristijan Šmit (Christian Schmidt) nelegalan i nelegitiman visoki predstavnik.

- Šmit je, uz podršku nekih koji su ovdje govorili, pokušao prebaciti odgovornost za svoje odluke koje su izazvale nestabilnu situaciju na Republiku Srpsku. Pokušao je da okrivi Srbe za sve smrtne grijehe, a riječ je o patriotski nastrojenim ljudima koji su pokušali da se odupru stranom diktatu - rekao je Nebenzja.

Na kraju je pozvao na zatvaranje OHR-a i prekid, kako je rekao, "zapadnih intervencija u unutrašnju politiku Bosne i Hercegovine".

- Vrijeme je da građani Bosne i Hercegovine postanu istinski suvereni i nezavisni i da sami odlučuju o svojoj budućnosti. Rješenje problema i tenzija mora biti širok dijalog svih strana u BiH zasnovan na Dejtonskim principima - zaključio je Vasilij Nebenzja.