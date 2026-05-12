Vlado Đajić: "Zdravstvena zaštita ne smije postati luksuz za umirovljenike iz dijaspore"

Naš stav je da se rješenje ovog problema ne može tražiti isključivo na nivou Fonda zdravstvenog osiguranja, već na državnom nivou, poručio je

Vlado Đajić.

M. Až.

prije 24 minute

Vlado Đajić se danas oglasio na Facebooku povodom najavljenih promjena koje se odnose na zdravstveno osiguranje penzionera koji su radni staž i penziju ostvarili u inostranstvu, a danas žive u Republici Srpskoj.

- U ime Savjeta za zdravstvo stranke "Volja naroda Srpske - dr Vlado Đajić" pozivam sve penzionere koji su ostvarili penzijsko pravo u inostranstvu, a danas žive u Republici Srpskoj, da se jave u prostorije stranke u ulici Jovana Dučića 25 u Banjaluci, kako bismo zajedno pokušali pronaći rješenje za ozbiljan problem koji im je najavljen.

Prema najavama, penzioneri koji žive u Republici Srpskoj, a koji su većinu radnog staža i penzije ostvarili u inostranstvu, morat će sami da uplate doprinos zdravstvenom osiguranju u iznosu od 10,2% iznosa strane penzije kako bi ostvarili pravo na zdravstvenu zaštitu u Republici Srpskoj.

Smatramo da bi bilo nedopustivo da ljudi koji decenijama rade u inostranstvu, a danas penzije troše u Republici Srpskoj, budu dovedeni u situaciju da zbog medicinskih troškova napuste Republiku Srpsku i vrate se u zemlje u kojima su radili.

Naš stav je da se rješenje ovog problema ne može tražiti isključivo na nivou Fonda zdravstvenog osiguranja, već na državnom nivou.

Penzioneri zaslužuju sigurnost, dostojanstvo i mirnu starost u svojoj Republici Srpskoj, a ne nove namete i neizvjesnost nakon decenija rada – poručio je.

