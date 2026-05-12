Snimak iz zraka / Hoće da ih zabrane na stadionu, ali Ljiljane nikada ne mogu zabraniti na stijenama, vrhovima planina

Na stijeni u mjestu Bradina ponosno se vijori velika zastava Republike BiH s ljiljanima, vidljiva izdaleka i duboko ukorijenjena u simbolici ovog kraja.

Dok se podnose inicijative da se takva obilježja zabrane na stadionima, ova zastava stoji netaknuta, izvan domašaja tih rasprava.

Na ovoj stijeni, daleko od tribina i odluka, niko joj ne može zabraniti da se vijori.

