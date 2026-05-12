Predstavnik Srbije u UN-u: Sve dok bude međunarodnih intervencija u BiH, poticaji za kompromis će biti mali

Stalni predstavnik Srbije pri Ujedinjenim nacijama Radomir Ilić obratio se danas na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a tokom koje je visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit predstavio svoj izvještaj.

Ilić je na početku istakao da je važnije držati se principa nego samih izvještaja koji se, kako je naveo, stalno mijenjaju.

- Ukoliko postoji jedna konstanta kojom se trebamo voditi u našim raspravama, to nisu izvještaji pred nama, već principi na kojima donosimo odluke. Izvještaji se mijenjaju, ali principi se ne bi trebali mijenjati - rekao je.

Poštovanje suvereniteta

Naglasio je da Srbija svoj pristup zasniva na poštovanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta, u skladu s Dejtonskim mirovnim sporazumom.

- Implementacija ovog sporazuma od ključne je važnosti za očuvanje stabilnosti i funkcionalnost institucija. Srbija naglašava da se održiv napredak može postići samo uz puno poštovanje ustavnih vrijednosti oba entiteta. Kao zemlja u srcu Balkana, u potpunosti smo svjesni svoje uloge i odgovornosti. U interesu regionalne stabilnosti suzdržavali smo se od retorike koja produbljuje podjele. Vjerujemo da se Balkan treba kretati ka napretku, a ne tenzijama. Želimo regiju u kojoj mladi ostaju, a investitori ulažu - rekao je.

Uticaj vanjskih narativa

Govoreći o situaciji u Bosni i Hercegovini, Ilić je upozorio na uticaj vanjskih političkih narativa.

- Ako pogledamo domaću dinamiku u BiH, pouke su jasne. Nema napretka ako imamo politički pristrasna tumačenja ustavnog poretka. Ono što je potrebno jeste ono što Dejton već propisuje – konsenzus. Sadašnje tenzije u BiH pokazuju koliko je važno izbjeći pristupe koji podržavaju političke narative izvana. Sve dok se domaći akteri oslanjaju na praksu međunarodnih intervencija da rješavaju sporove, poticaji za kompromis će biti mali - kazao je.

On je dodao da budućnost Bosne i Hercegovine zavisi od njenih političkih predstavnika.

- Mi dijelimo stav da trajni rezultati moraju imati podršku međunarodne zajednice, ali i vlasništvo lokalnih aktera. Srbija snažno podržava evropske integracije BiH, što je i zajednički regionalni cilj. U skladu s ustavnim balansom, Srbija posebno cijeni regionalnu stabilnost i posvećena je jačanju saradnje s BiH u svim oblastima zajedničkog interesa. Kao što je predsjednik Aleksandar Vučić rekao: 'Nećemo se ustručavati da doprinesemo globalnoj sigurnosti kroz regionalnu sigurnost' - zaključio je Ilić.