Hrvatski predstavnik u UN-u kritikovao Bećirovića: "Iskoristio je ovu platformu za predizbornu kampanju"

Zamjenik stalnog predstavnika Hrvatske pri Ujedinjenim nacijama Hrvoje Ćurić Hrvatinić obratio se na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a posvećenoj Bosni i Hercegovini, gdje je govorio o evropskom putu zemlje i aktuelnim političkim porukama iz Sarajeva.
On je naglasio da je u sadašnjim globalnim okolnostima evropska integracija Bosne i Hercegovine pitanje šire regionalne sigurnosti.
- U vrijeme kada imamo sve više geopolitičke nesigurnosti, integracije u Evropsku uniju su pitanje šire regionalne sigurnosti - rekao je.
Konferencija u Zagrebu
Tokom obraćanja osvrnuo se i na istup predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića, koji je u Njujorku komentarisao konferenciju o trećem entitetu održanu u Zagrebu.
Bećirović je ranije izjavio: "Kad god su crtali karte u Beogradu i Zagrebu, građani moje zemlje su patili", dok je Ćurić Hrvatinić takve poruke ocijenio kao dio političke kampanje.
- Žao nam je što je gospodin Bećirović iskoristio ovu važnu platformu i ovaj trenutak u Vijeću sigurnosti da započne svoju predizbornu kampanju. Izvinjavam se Vijeću, ali moram odgovoriti i iskoristiti pravo na repliku. Spomenuo je konferenciju koju su organizovali građansko društvo i američka fondacija u Zagrebu. To nije nešto što Vlada Hrvatske može ili treba da kontroliše. Njihovi zaključci su njihovi - kazao je.
Optužbe o miješanju
Osvrnuo se i na Bećirovićevu optužbu da se Hrvatska i Srbija miješaju u unutrašnja pitanja BiH.
- Što se tiče optužbi o miješanju, odbacujemo sve tvrdnje da se Hrvatska miješa u unutrašnja pitanja BiH. Hrvatska je najbliži susjed BiH i ima snažan interes da vidi njen napredak na putu ka Evropskoj uniji - rekao je.
U svom govoru dotakao se i energetskih projekata, posebno Južne plinske interkonekcije, koju je označio kao važan projekat za energetsku stabilnost BiH.
Također je naglasio važnost izbornog zakonodavstva, ističući potrebu za legitimnim političkim predstavljanjem.
- Izborno zakonodavstvo je važno i zbog transparentnosti izbora, ali i zbog legitimnog predstavljanja. Sadašnji sistem omogućava izbor političkih predstavnika bez stvarne podrške zajednice koju bi trebali predstavljati - zaključio je Ćurić Hrvatinić.