Hrvatski predstavnik u UN-u kritikovao Bećirovića: "Iskoristio je ovu platformu za predizbornu kampanju"

Zamjenik stalnog predstavnika Hrvatske pri Ujedinjenim nacijama Hrvoje Ćurić Hrvatinić obratio se na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a posvećenoj Bosni i Hercegovini, gdje je govorio o evropskom putu zemlje i aktuelnim političkim porukama iz Sarajeva.

- U vrijeme kada imamo sve više geopolitičke nesigurnosti, integracije u Evropsku uniju su pitanje šire regionalne sigurnosti - rekao je.

Konferencija u Zagrebu

Tokom obraćanja osvrnuo se i na istup predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića, koji je u Njujorku komentarisao konferenciju o trećem entitetu održanu u Zagrebu.

Bećirović je ranije izjavio: "Kad god su crtali karte u Beogradu i Zagrebu, građani moje zemlje su patili", dok je Ćurić Hrvatinić takve poruke ocijenio kao dio političke kampanje.

- Žao nam je što je gospodin Bećirović iskoristio ovu važnu platformu i ovaj trenutak u Vijeću sigurnosti da započne svoju predizbornu kampanju. Izvinjavam se Vijeću, ali moram odgovoriti i iskoristiti pravo na repliku. Spomenuo je konferenciju koju su organizovali građansko društvo i američka fondacija u Zagrebu. To nije nešto što Vlada Hrvatske može ili treba da kontroliše. Njihovi zaključci su njihovi - kazao je.

Optužbe o miješanju

Osvrnuo se i na Bećirovićevu optužbu da se Hrvatska i Srbija miješaju u unutrašnja pitanja BiH.

- Što se tiče optužbi o miješanju, odbacujemo sve tvrdnje da se Hrvatska miješa u unutrašnja pitanja BiH. Hrvatska je najbliži susjed BiH i ima snažan interes da vidi njen napredak na putu ka Evropskoj uniji - rekao je.

U svom govoru dotakao se i energetskih projekata, posebno Južne plinske interkonekcije, koju je označio kao važan projekat za energetsku stabilnost BiH.

Također je naglasio važnost izbornog zakonodavstva, ističući potrebu za legitimnim političkim predstavljanjem.

- Izborno zakonodavstvo je važno i zbog transparentnosti izbora, ali i zbog legitimnog predstavljanja. Sadašnji sistem omogućava izbor političkih predstavnika bez stvarne podrške zajednice koju bi trebali predstavljati - zaključio je Ćurić Hrvatinić.