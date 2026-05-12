Nedim Ademović za "Avaz" o najavama Dodika: Šmitove odluke može poništiti jedino Ustavni sud BiH

Nakon što je SNSD najavio da će tražiti poništavanje odluka visokog predstvnika Kristijana Šmita, uključujući i zakon po kom je Dodik osuđen za "Avaz" je govorio pravnik Nedim Ademović.

- Visoki predstavnik za BIH je međunarodno tijelo, koje funkcioniše po osnovu međunarodnog prava, a njegove odluke su međunarodnopravne odluke. Prema tome, personalne promjene u obnašanju ove funkcije ne igraju nikakvu ulogu kod pitanja da li će prethodne odluke važiti ili ne. Svako ko tvrdi suprotno, govori totalno protivno načinu funkcionisanja međunarodnog prava - kazao je Ademović.

Kada je u pitanju poništavanje konkretnih odluka to je, kako kaže Ademović, moguće pred Ustavnim sudom BiH.

- Naravno, u BiH postoji jedan način da se odluke Visokog predstavnika ponište, a to je da se pred Ustavnim sudom BiH dokaže da su neustavne. SNSD može uvijek takve postupke pokrenuti protiv bilo koje odluke bilo kojeg visokog predstavnika, osim ako Ustavni sud BiH o tome nije već odlučivao. To pravo im garantuje Ustav BiH i sudska praksa Ustavnog suda BiH - objasnio je Ademović.