Nikšić s predstavnicima EBRD-a: Najavljeni kapitalni projekti u FBiH

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić održao je danas, u sjedištu Vlade Federacije BiH, sastanak sa potpredsjednikom Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) Matteom Patroneom. Sastanku su prisustvovali federalna ministrica prometa i komunikacija Andrijana Katić i federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić, te direktorica Ureda EBRD-a u BiH Stela Melnic, prenosi Fena.

Premijer Nikšić izrazio je zahvalnost EBRD-u na dosadašnjoj podršci koju ova međunarodna finansijska institucija pruža Federaciji BiH. Istakao je da je EBRD jedan od ključnih finansijskih partnera Vlade Federacije BiH u provođenju strateških investicijskih projekata.

Značajne investicije

Predstavnici EBRD-a su naglasili da je Bosna i Hercegovina važna za ovu finansijsku instituciju, što potvrđuju i značajne investicije u proteklih 30 godina. Također, ukazali su na značaj partnerstva s Federacijom BiH, te zahvalili Vladi Federacije BiH na provođenju zajedničkih aktivnosti u realizaciji značajnih projekata.

Sagovornici su razmijenili informacije o statusu trenutnih projekata u Federaciji BiH koji su u toku realizacije, s fokusom na energetski i transportni sektor.

Kada je riječ o energetskom sektoru, premijer Nikšić je goste informirao da je Vlada Federacije BiH kao akcionar-dioničar u Skupštini Privrednog društva Elektroprenos-Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka, dala saglasnost na izjašnjenje Upravnog odbora i Uprave ove kompanije vezano za kreditni aranžman sa EBRD-om za nabavku regulacijskih prigušnica u prenosnu mrežu BiH.

Također, federalni premijer je izrazio nadu da će uskoro biti rješeno pitanje zabrane upravljanja državnom imovinom, a kako bi mogli biti nastavljeni značajni energetski i infrastrukturni projekti u Federaciji BiH.

Nastavak infrastrukturnih projekata

Sagovornici su iskazali opredjeljenost za nastavak infrastrukturnih projekata u Federaciji BiH. U tom kontekstu potvrđena je i opredjeljenost za nastavak izgradnje Koridora Vc s obzirom na njegov značaj za građane i ekonomski razvoj.

Na sastanku je razgovarano i o predstojećim aktivnostima koje se odnose na projekte izgradnje regionalnog vodovoda Plava voda i energetske efikasnosti u javnim zgradama.

Premijer Nikšić naglasio je da Vlada Federacije BiH u EBRD-u prepoznaje važnog i pouzdanog partnera u provođenju razvojnih i infrastrukturnih projekata značajnih za Federaciju BiH i njene građane, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.