Poznat identitet radnika koji je poginuo na gradilištu na autoputu A1

Poznat je identitet radnika koji je jučer tragično stradao na gradilištu autoputa A1 u mjestu Koprivna kod Zenice.

Riječ je o Nedžadu Hodžiću, rođenom 2001. godine, zaposleniku kompanije "Erdi" iz Zavidovića. Iza 25-godišnjaka ostali su trudna supruga i maloljetni sin.

Prema nezvaničnim informacijama, Nedžad je zadobio smrtonosne povrede nakon što je tokom izvođenja radova preko njegovog grudnog koša prešlo teretno vozilo.

Od njega se emotivnim porukama opraštaju porodica, prijatelji i poznanici.

- Sa tugom i boli javljamo rodbini, prijateljima i komšijama da je naš dragi zet preselio na ahiret. Molimo dragog Allaha da mu podari lijepi Džennet, a porodici sabur u ovim teškim trenucima. Inna lillahi ve inna ilejhi radži’un. O terminu i mjestu klanjanja dženaze te ispraćaja dragog nam rahmetlije, rodbina, prijatelji i poznanici bit će naknadno obaviješteni - navodi se u oproštajnoj poruci.

Potresnom porukom od Nedžada se oprostila i njegova supruga.

- Nikakve riječi ne mogu opisati moju tugu i bol za tobom. Samo Allah zna koliko te volim i molim za tebe. Moj si život i dalje. Allah ti se smilovao i oprostio ti tvoje grijehe, ružo moja, uveo mi te u Džennet bez polaganja računa. Volim te, ružo moja, najviše.

Podsjetimo, iz Uprave MUP-a ZDK ranije je potvrđeno da se nesreća dogodila 11. maja oko 13:15 sati, kada je na gradilištu autoputa A1 došlo do kontakta između teretnog motornog vozila kojim je upravljao M.S. (1983) i radnika H.N. (2001).

Povrijeđeni mladić hitno je prevezen u Kantonalnu bolnicu Zenica, gdje je uprkos naporima ljekara preminuo.

Policijski službenici Policijske uprave Zenica obavili su uviđaj, a istraga o okolnostima ove tragedije je u toku.