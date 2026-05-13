U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte: Kraj diktata, početak odgovornosti

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Kraj diktata, početak odgovornosti.

Visoki predstavnik Kristijan Šmit predstavio je svoj posljednji polugodišnji izvještaj Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija.

Ipak, ključno izlaganje je bilo zamjenice predstavnika Misije Sjedinjenih Američkih Država pri Ujedinjenim nacijama Temi Brus.

Prijetnja secesijom Republike Srpske je povučena, autoritet Ustavnog suda Bosne i Hercegovine je priznat, a Milorad Dodik je napustio svoju poziciju. Međunarodna misija u Bosni i Hercegovini ulazi u novu fazu.

OHR nikada nije bio predviđen kao trajna institucija, rekla je Brus.

Iran objavio uslove za prekid rata u Zalivu. Svijet gleda u Trampa.

Vanjskopolitički bankrot, dugovi i pritvori: Šta je sve upropastila Trojka?

Vanjskotrgovinski deficit BiH veći od 4,7 milijardi maraka. Bez Koksare i Željezare bit će još gore.

“Avaz” je posjetio u novo krilo zatvora na Igmanu. Saznajte zašto će zatvorenici moliti da dođu ovdje.

Pred veliki koncert koji će 27. juna održati u Sarajevu, jedna od najvećih muzičkih zvijezda na ovim prostorima Željko Joksimović kroz serijal objava na svojim društvenim mrežama evocira uspomene na grad koji za njega predstavlja mnogo više od koncertne destinacije.

Naučni saradnik u Institutu za historiju UNSA Jasmin Medić u razgovoru za "Avaz": Prijedorski zločinci još kriju grobnice.

Mladi bh. hokejaš Jakub Silajdžić postao je prvi Bosanac izabran na USHL draftu i već sada najavljuje veliki sportski put. Za "Dnevni avaz" je govorio otac nadolazeće zvijezde.

Sezona izleta i planinarenja donosi više boravka u prirodi, ali i znatno veći broj intervencija Gorske službe spašavanja Kantona Sarajevo, koja gotovo svakodnevno izlazi na teren zbog izgubljenih ili povrijeđenih građana. Saznali smo koji su najčešći razlozi za intervencije.

Gruba diskriminacija porodilja: Jedne primaju 300, a druge više od 1.000 KM.

Novi prioriteti Zapadnog Balkana i EU: Povećati sigurnost i popraviti uslove u kampovima.

U centru Sarajeva pao zid sa stare zgrade. Koliko još ruševina čeka novu tragediju?

Na kulturnim stranama čitajte o predstavi "Posljednji čas klavira".

Na sportskim stranama donosimo najavu revanša finala Kupa BiH. Odluka pada u Mostaru između gradskih rivala.

