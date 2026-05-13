Video / "Avaz" u novom krilu zatvora na Igmanu: Robijaši će moliti da dođu ovdje

Nakon što je konačno završena petogodišnja izgradnja Objekta C u kompleksu Kazneno-popravnog zavoda Sarajevo podno Igmana, danas će biti upriličeno i svečano otvorenje. Reporter "Avaza" jučer je imao priliku ući u novosagrađeni objekat i obići svaki kutak, te se iz prve ruke upoznati sa sistemom funkcioniranja. Sve je besprijekorno, to vidi i laik.

SOS uređaji S pravom se može reći da se radi o najvećem i najmodernijem pritvorskom kompleksu na prostoru Zapadnog Balkana. Da ne bude zabune, ovaj objekat je namijenjen za smještaj pritvorenika, koji čekaju presudu, ali i za osuđenike koji izdržavaju višegodišnje zatvorske kazne. Kroz kompleks objekta C proveo nas je direktor Munib Isaković sa zapovjednikom zatvorske straže. Savremeni vešeraj i kuhinja s najmodernijim elementima. Namještene ćelije, toaleti i sobe za posjete čekaju svoje prve stanare. U svakoj ćeliji, SOS uređaj. - Radi na principu svjetlosnog i digitalnog signala koji zatvorski čuvari dobijaju u sekundi, a koji onda shodno zakonu reagiraju što je prije moguće - pojašnjava reporteru "Avaza" Isaković.

Moderna ambulanta U ambulanti je nova stomatološka ordinacija. U sobi posebno odvojeni kreveti za pritvorenike kojima treba posebno liječenje. Na sve se mislilo pri izgradnji, dodaju sagovornici. U kuhinji također sve je novo. Ugrađena je i ogromna komora za hlađenje lako kvarljive hrane. Ulazeći u sobu za nadzor, pogled privlači zid prekrivenim monitorima, koji prenose snimke nadzornih kamera. Postavljene su tako da ni ptica ne može proletjeti neprimijećeno. - Visokosofisticirana oprema pomaže zatvorskoj straži da u svakom trenutku mogu upravljati videonadzorom. Mogu zumirati ako nešto treba bolje pogledati - objašnjava Isaković, dok zapovjednik opominje dvojicu stražara na glavnoj kapiji da poprave kape.