Video / "Avaz" u novom krilu zatvora na Igmanu: Robijaši će moliti da dođu ovdje

Nakon što je konačno završena petogodišnja izgradnja Objekta C u kompleksu Kazneno-popravnog zavoda Sarajevo podno Igmana, danas će biti upriličeno i svečano otvorenje.
Reporter "Avaza" jučer je imao priliku ući u novosagrađeni objekat i obići svaki kutak, te se iz prve ruke upoznati sa sistemom funkcioniranja. Sve je besprijekorno, to vidi i laik.
SOS uređaji
S pravom se može reći da se radi o najvećem i najmodernijem pritvorskom kompleksu na prostoru Zapadnog Balkana. Da ne bude zabune, ovaj objekat je namijenjen za smještaj pritvorenika, koji čekaju presudu, ali i za osuđenike koji izdržavaju višegodišnje zatvorske kazne.
Kroz kompleks objekta C proveo nas je direktor Munib Isaković sa zapovjednikom zatvorske straže. Savremeni vešeraj i kuhinja s najmodernijim elementima. Namještene ćelije, toaleti i sobe za posjete čekaju svoje prve stanare. U svakoj ćeliji, SOS uređaj.
- Radi na principu svjetlosnog i digitalnog signala koji zatvorski čuvari dobijaju u sekundi, a koji onda shodno zakonu reagiraju što je prije moguće - pojašnjava reporteru "Avaza" Isaković.
Moderna ambulanta
U ambulanti je nova stomatološka ordinacija. U sobi posebno odvojeni kreveti za pritvorenike kojima treba posebno liječenje. Na sve se mislilo pri izgradnji, dodaju sagovornici.
U kuhinji također sve je novo. Ugrađena je i ogromna komora za hlađenje lako kvarljive hrane. Ulazeći u sobu za nadzor, pogled privlači zid prekrivenim monitorima, koji prenose snimke nadzornih kamera. Postavljene su tako da ni ptica ne može proletjeti neprimijećeno.
- Visokosofisticirana oprema pomaže zatvorskoj straži da u svakom trenutku mogu upravljati videonadzorom. Mogu zumirati ako nešto treba bolje pogledati - objašnjava Isaković, dok zapovjednik opominje dvojicu stražara na glavnoj kapiji da poprave kape.
Četiri agregata
A šta ako dođe do prekida napajanja električnom energijom?
- Imamo četiri agregata koji mogu raditi 48 sati - pojašnjavaju nam naši domaćini. Kompleks opasava betonski zid, okrunjen žilet-žicom.
- Hajde stisni, majčin sine, pa probaj pobjeći. Ma ovdje će svi robijaši tražiti da dođu – dobacuju čuvari.
Činjenice o objektu
U objektu A, koji je u funkciji od ranije, kaznu zatvora izdržavaju 32 pravosnažno osuđene osobe. Objekat B otvoren je prošle godine, i u njemu su 63 osobe.
U izgradnju modernog objekta C je uložen 21 milion KM, od čega je EU osigurala devet miliona. Može primiti 155 osoba. Kompleks čine i upravna zgrada, objekat zatvorske policije, uz sve potrebne infrastrukturne objekte.