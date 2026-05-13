Video / "Avaz" u novom krilu zatvora na Igmanu: Robijaši će moliti da dođu ovdje

Novi vešeraj, nova kuhinja s najmodernijim elementima, namještaj u ćelijama, toaleti...

Novo krilo zatvora na Igmanu.

Piše: Evelin Trako

prije 1 sat 33 minute

Nakon što je konačno završena petogodišnja izgradnja Objekta C u kompleksu Kazneno-popravnog zavoda Sarajevo podno Igmana, danas će biti upriličeno i svečano otvorenje.

Reporter "Avaza" jučer je imao priliku ući u novosagrađeni objekat i obići svaki kutak, te se iz prve ruke upoznati sa sistemom funkcioniranja. Sve je besprijekorno, to vidi i laik.

SOS uređaji

S pravom se može reći da se radi o najvećem i najmodernijem pritvorskom kompleksu na prostoru Zapadnog Balkana. Da ne bude zabune, ovaj objekat je namijenjen za smještaj pritvorenika, koji čekaju presudu, ali i za osuđenike koji izdržavaju višegodišnje zatvorske kazne.

Kroz kompleks objekta C proveo nas je direktor Munib Isaković sa zapovjednikom zatvorske straže. Savremeni vešeraj i kuhinja s najmodernijim elementima. Namještene ćelije, toaleti i sobe za posjete čekaju svoje prve stanare. U svakoj ćeliji, SOS uređaj.

- Radi na principu svjetlosnog i digitalnog signala koji zatvorski čuvari dobijaju u sekundi, a koji onda shodno zakonu reagiraju što je prije moguće - pojašnjava reporteru "Avaza" Isaković.

Moderna ambulanta

U ambulanti je nova stomatološka ordinacija. U sobi posebno odvojeni kreveti za pritvorenike kojima treba posebno liječenje. Na sve se mislilo pri izgradnji, dodaju sagovornici.

U kuhinji također sve je novo. Ugrađena je i ogromna komora za hlađenje lako kvarljive hrane. Ulazeći u sobu za nadzor, pogled privlači zid prekrivenim monitorima, koji prenose snimke nadzornih kamera. Postavljene su tako da ni ptica ne može proletjeti neprimijećeno.

- Visokosofisticirana oprema pomaže zatvorskoj straži da u svakom trenutku mogu upravljati videonadzorom. Mogu zumirati ako nešto treba bolje pogledati - objašnjava Isaković, dok zapovjednik opominje dvojicu stražara na glavnoj kapiji da poprave kape.

Četiri agregata

A šta ako dođe do prekida napajanja električnom energijom?

- Imamo četiri agregata koji mogu raditi 48 sati - pojašnjavaju nam naši domaćini. Kompleks opasava betonski zid, okrunjen žilet-žicom.

- Hajde stisni, majčin sine, pa probaj pobjeći. Ma ovdje će svi robijaši tražiti da dođu – dobacuju čuvari.

Činjenice o objektu

U objektu A, koji je u funkciji od ranije, kaznu zatvora izdržavaju 32 pravosnažno osuđene osobe. Objekat B otvoren je prošle godine, i u njemu su 63 osobe. 

U izgradnju modernog objekta C je uložen 21 milion KM, od čega je EU osigurala devet miliona. Može primiti 155 osoba. Kompleks čine i upravna zgrada, objekat zatvorske policije, uz sve potrebne infrastrukturne objekte.

