Hitno upozorenje iz Elektroprivrede BiH: Građanima se šalju lažni e-računi

Elektroprivreda BiH uputila je hitno upozorenje građanima zbog zloupotrebe elektronske pošte. Naime, korisnicima e-računa stižu lažne poruke koje vjerno imitiraju obavještenja o dostavi računa za električnu energiju, što može predstavljati ozbiljan sigurnosni rizik.

Iz ovog javnog preduzeća ističu da poruke dolaze sa lažnih adresa, a kao trenutni primjer navode adresu "[email protected]". Naglašeno je da ovo nije službena adresa Elektroprivrede BiH te da poruke mogu sadržavati zaražene priloge ili štetne linkove.

Kako prepoznati pravi e-račun

Iz Elektroprivrede BiH podsjećaju korisnike da je jedina zvanična e-mail adresa sa koje se šalju pravi e-računi [email protected]. Veoma je važno da uvijek provjerite punu adresu pošiljaoca, a ne samo ime koje se prikazuje u poruci, jer prevaranti često koriste slične nazive kako bi sakrili lažne adrese.

Preporuke za zaštitu

Da biste izbjegli prevaru i krađu ličnih podataka, preporučuje se da uopšte ne otvarate priloge ili linkove u sumnjivim porukama. Takve e-mailove trebate odmah obrisati bez ikakvog odgovaranja na njih. Ako imate bilo kakvu sumnju u vjerodostojnost poruke, ne poduzimajte nikakve korake prije nego što izvršite provjeru putem zvaničnih kanala komunikacije.

Kontakti za provjeru po regijama

Korisnici na području Sarajeva provjeru mogu izvršiti pozivom na broj 080 020 133 ili slanjem upita na [email protected].

Za područje Tuzle na raspolaganju je broj telefona 080 020 135 i e-mail adresa [email protected].

U Zenici građani informacije mogu dobiti putem broja 080 020 132 ili adrese [email protected].

Korisnici iz Mostara mogu kontaktirati broj 080 020 136 ili pisati na [email protected].

Za područje Travnika aktivan je broj telefona 080 020 130 te e-mail [email protected].

Građani na području Bihaća provjeru mogu obaviti pozivom na 080 020 134 ili slanjem poruke na [email protected].