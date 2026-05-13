Milan Blagojević za "Avaz": Vašington nije isključio mogućnost da OHR opet odlučuje umjesto domaćih institucija

Obraćanje predstavnice SAD-a Temi Brus na jučerašnjoj sjednici Vijeća sigurnosti UN-a privuklo je najviše pažnje, posebno zbog najave da međunarodna misija u BiH prelazi u novu fazu.

- Zadatak sljedećeg predstavnika će biti da prenese odgovornost na lokalne lidere. Ta osoba mora biti posvećena BiH, ali lokalni lideri moraju donositi pragmatična rješenja, koja neće diktirati međunarodni glasovi - poručila je, uz najavu da će nakon odlaska Kristijana Šmita sljedeći visoki predstavnik biti imenovan u junu.

Ovakve poruke za "Avaz" je komentirao pravni ekspert Milan Blagojević.

- Predstavnica SAD u UN-u je na jučerašnjoj sjednici Savjeta bezbjednosti UN-a izjavila da OHR nije bio zamišljen da bude trajna institucija i da bi novi visoki predstavnik trebao imati ograničena ovlaštenja. Time zvanični Vašington nije isključio mogućnost da OHR opet odlučuje umjesto domaćih institucija BiH, naročito ako takva mogućnost bude trebala interesima SAD na ovom prostoru - kaže Blagojević.

Dodaje da bi se mogućnost donošenja odluka od strane OHR -a sa sigurnošću mogla isključiti samo da je Brus to i potvrdila.

- Da je rekla da SAD više nisu saglasne da OHR odlučuje umjesto domaćih institucija. Međutim, ona to naprosto nije izjavila - ističe Blagojević.