BANJA LUKA

Dodik očekuje dolazak Putina na osveštanje rusko-srpskog hrama

To će biti mjesto gdje će se sretati ruski i srpski svijet i promovisati naše bratstvo i zajedničku historiju i vjeru, naglasio je

Dodik i Putin. Kabinet Predsjednika Rusije

Dž. R.

prije 1 sat 4 minute

Republika Srpska očekuje dolazak ruskog predsjednika Vladimira Putina na osveštanje rusko-srpskog hrama u Banjoj Luci, kazao je lider SNSD-a Milorad Dodik.

Dodik je za Tas rekao da je hram praktično završen i da je preostalo još oslikavanje.

- To će biti mjesto gdje će se sretati ruski i srpski svijet i promovisati naše bratstvo i zajedničku historiju i vjeru - naglasio je Dodik.

Posjetio je da je hram građen po projektu crkve u Kremlju koji su dobili od Ruske pravoslavne crkve.

Dodik je ocijenio da je nedavna posjeta Banjoj Luci zamjenika ministra vanjskih poslova Ruske Federacije Aleksandra Gruška jedan od najznačajnijih događaja za Republiku Srpsku, koja joj je dala još više snage.

