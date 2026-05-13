U BiH uhapšene osobe koje su tražile od djece da se slikaju bez odjeće pa dijelili fotografije

Policijski službenici Uprave kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske sproveli su međunarodnu operativnu akciju pod nazivom “Karika”, s ciljem otkrivanja i rasvjetljavanja krivičnih djela koja se odnose na seksualno zlostavljanje i iskorištavanje djece putem interneta.

To je urađeno u saradnji sa pripadnicima Policijske uprave Bijeljina, kao i policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, a pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina.

U akciji je uhapšeno šest osoba B.A. i P.D. iz Bijeljine, D.T. iz Lopara, D.N. iz Ugljevika, E.M. iz Gradačca i B.V. iz Srbije za koja postoje osnovi sumnje da su u proteklom vremenskom periodu izvršila krivična djela "Iskorištavanje kompjuterske mreže ili komunikacije drugim tehničkim sredstvima za izvršenje krivičnih djela seksualnog zlostavljanja ili iskorištavanja djeteta".

Po naredbama nadležnih sudova, izvršeni su pretresi na sedam lokacija stambenih objekata, vozila i pokretnih stvari na području Bijeljine, Ugljevika, Lopara i Gradačca za koje je utvrđeno da ih koriste osobe koje se dovode u vezu sa izvršenjem gore navedenih krivičnih djela.

Prilikom pretresa su pronađena i oduzeta sredstva izvršenja krivičnog djela i to: računari, tableti, mobilni telefoni, memorijske kartice i ostali uređaji za čuvanje digitalnih podataka, kao i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem krivičnog djela.

Navedena krivična djela su izvršena na taj način što su osumnjičeni u proteklom vremenskom periodu putem društvenih mreža i aplikacija za komunikaciju stupali u komunikaciju sa djecom uzrasta 13 i 14 godina, zatim, djecu navodili na izradu sadržaja dječije pornografije, odnosno, tražili su od djece da se fotografišu bez odjeće, opisujući im detaljno na koji način da fotografišu intimne dijelove tijela.

Također, oni su upoznavali djecu sa pornografijom, šaljući im fotografski i video materijal pornografskog sadržaja. Кroz komunikaciju su, koristeći se aplikacijama, pokušavali i dogovarali sastanke sa djecom radi vršenja obljube.

Osumnjičeni su i koristeći društvene mreže i aplikacije za komunikaciju, pristupali grupama u kojima se dijelio sadržaj dječije pornografije. Uzrast djece čiji je materijal dijeljen je od tri do 14 godina.

Pojedini se sumnjiče i da su na udaljenim infrastrukturama kreirali skladišni prostor za čuvanje digitalnih podataka koji su se nalazili pod njihovom kontrolom, nakon čega su na pomenute skladišne prostore u više navrata skladištili sadržaje dječije pornografije.