Školarci i penzioneri dijele čekaonice, Hasanović o reorganizaciji školskih dispanzera za "Avaz": Porodična medicina je evropski model zdravstvene zaštite

Odluka o reorganizaciji školskih dispanzera u Kantonu Sarajevo ponovo je otvorila raspravu o stanju primarne zdravstvene zaštite, ulozi porodične medicine i načinu na koji će zdravstveni sistem odgovoriti na potrebe desetina hiljada djece i adolescenata.

Iz Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo i menadžmenta JU Dom zdravlja KS za "Avaz" poručuju da se ne radi o "ukidanju zdravstvene zaštite djece", nego o nastavku reforme započete još prije više od dvije decenije, kada je porodična medicina postavljena kao temelj primarne zdravstvene zaštite.

Prema pojašnjenju iz menadžmenta JU Dom zdravlja KS, specijalizacije iz školske medicine odavno više ne postoje, jer su ukinute kroz reformu primarne zdravstvene zaštite, dok je specijalizacija porodične medicine uvedena još 1999. godine kao osnova novog sistema.

Kako navode, cijeli koncept razvijan je uz podršku Svjetske zdravstvene organizacije, kroz model prema kojem "jedan ljekar prati cijelu porodicu", odnosno pacijenta tokom cijelog života.

– Već odavno nema specijalizacija iz školske medicine i samim tim stari Dispanzer za školsku djecu gubi svoj prvobitni smisao. Porodična medicina podrazumijeva pružanje usluga populaciji iznad sedam godina i sva ta populacija treba da se inkorporira u timove porodične medicine – navode iz menadžmenta JU Dom zdravlja KS, za "Avaz".