Školarci i penzioneri dijele čekaonice, Hasanović o reorganizaciji školskih dispanzera za "Avaz": Porodična medicina je evropski model zdravstvene zaštite

Odluka o reorganizaciji školskih dispanzera u Kantonu Sarajevo ponovo je otvorila raspravu o stanju primarne zdravstvene zaštite, ulozi porodične medicine i načinu na koji će zdravstveni sistem odgovoriti na potrebe desetina hiljada djece i adolescenata.
Iz Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo i menadžmenta JU Dom zdravlja KS za "Avaz" poručuju da se ne radi o "ukidanju zdravstvene zaštite djece", nego o nastavku reforme započete još prije više od dvije decenije, kada je porodična medicina postavljena kao temelj primarne zdravstvene zaštite.
Prema pojašnjenju iz menadžmenta JU Dom zdravlja KS, specijalizacije iz školske medicine odavno više ne postoje, jer su ukinute kroz reformu primarne zdravstvene zaštite, dok je specijalizacija porodične medicine uvedena još 1999. godine kao osnova novog sistema.
Kako navode, cijeli koncept razvijan je uz podršku Svjetske zdravstvene organizacije, kroz model prema kojem "jedan ljekar prati cijelu porodicu", odnosno pacijenta tokom cijelog života.
– Već odavno nema specijalizacija iz školske medicine i samim tim stari Dispanzer za školsku djecu gubi svoj prvobitni smisao. Porodična medicina podrazumijeva pružanje usluga populaciji iznad sedam godina i sva ta populacija treba da se inkorporira u timove porodične medicine – navode iz menadžmenta JU Dom zdravlja KS, za "Avaz".
Prelazno rješenje koje nije bilo održivo
U Domu zdravlja KS podsjećaju da je kao prelazno rješenje postojao Odjel za opštu zdravstvenu zaštitu djece i omladine od sedam do 14 godina unutar Službe porodične medicine, ali ističu da ni takav model nije bio u potpunosti usklađen s principima porodične medicine.
Poseban problem, kako tvrde, predstavlja činjenica da timovi školske djece i omladine nisu bili prepoznati od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja KS kao timovi za finansiranje.
Ministar zdravstva KS Enis Hasanović za "Avaz" naglašava da reorganizacija predstavlja nastavak ranije započete reforme zdravstvenog sistema, a ne naglu promjenu koncepta zdravstvene zaštite djece školskog uzrasta.
– Novim načinom sistematizacije, stvaranjem timova školske medicine u Službi porodične medicine, gotovo stopostotno bi bili ispoštovani principi porodične medicine, a ta populacija, koja ima na desetine hiljada kartona u JU Dom zdravlja KS, mogla bi biti prepoznata i kod Zavoda zdravstvenog osiguranja KS – ističe ministar Hasanović.
Zagovornici reorganizacije smatraju da bi novi sistem mogao donijeti nekoliko važnih prednosti.
Prije svega, kontinuirano praćenje cijele porodice od strane jednog ljekarskog tima omogućava bolji uvid u zdravstvenu historiju pacijenta, hronične bolesti, nasljedne faktore i socijalne okolnosti u kojima dijete odrasta.Druga važna prednost odnosi se na finansijsku i organizacionu održivost sistema.
Iz zdravstvenih institucija tvrde da bi to moglo omogućiti racionalnije korištenje kadra i resursa, ali i jasniju organizaciju primarne zdravstvene zaštite.
Strah od dodatnog opterećenja
Ipak, reorganizacija izaziva zabrinutost dijela zdravstvenih radnika i roditelja, prvenstveno zbog već postojećeg opterećenja timova porodične medicine.
Građani se već godinama žale na duge termine, nedostatak ljekara i prevelik broj pacijenata po jednom timu, pa se postavlja pitanje da li sistem može podnijeti dodatni priliv djece školskog uzrasta. Školski dispanzeri nisu imali samo funkciju liječenja, nego i važnu preventivnu i savjetodavnu ulogu, posebno kroz sistematske preglede, vakcinaciju, praćenje razvoja djece i saradnju sa školama.
Postoji bojazan da bi gašenjem zasebnih dispanzera taj segment mogao biti oslabljen ukoliko se paralelno ne poveća broj timova porodične medicine i ne osiguraju dodatni kapaciteti.