SARAJEVO

Danas im se nije dalo raditi: Zbog nedolaska zastupnika otkazana sjednica Predstavničkog doma PFBiH

Razlog je najava odsustva većeg broja zastupnika, kako je kratko navedeno u obrazloženju čija potpisnica je dopredsjedavajuća Doma Azra Okić

FENA

prije 12 minuta

Otkazana je za danas sazvana 30. redovna sjednica u aktuelnom mandatu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

Obavijest o otkazivanju i službeno je objavljena na internet stranici.

Razlog je najava odsustva većeg broja zastupnika, kako je kratko navedeno u obrazloženju čija potpisnica je dopredsjedavajuća Doma Azra Okić.

Za današnju sjednicu je bio najavljen obiman dnevni red, s više zakona i drugih akata.

Jedna od najavljenih tema bio je i izbor predsjedavajućeg Predstavničkog doma nakon što je Dragan Mioković razriješen te dužnosti u martu ove godine.

Naša stranka, čiji je Mioković kadar, predložila je da predsjedavajući sada bude također njen član i aktuelni federalni zastupnik Amir Purić.

