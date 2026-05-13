Davor Trlin za “Avaz”: OHR godinama služio kao alibi za nerad

Ne stišavaju se reakcije nakon sjednice Vijeća sigurnosti UN-a posvećene stanju u BiH, a od sudbine Kristijana Šmita (Christian Schmidt), koji je predstavio svoj posljednji izvještaj, važnijim se čine poruke koje najavljuju ograničen mandat budućeg visokog predstavnika. Odluke i odgovornost, po svemu sudeći, bit će u rukama domaćih političara.

Ekspert za ustavno pravo, Davor Trlin kaže da najave pasivnije uloge OHR-a u BiH označavaju početak faze “otrežnjenja” za domaće političare.

- Godinama je OHR služio kao neka vrsta sigurnosne mreže, ali i savršenog alibija za nerad – domaći lideri su mogli simulirati pregovore znajući da će u slučaju blokade neko drugi povući nepopularne poteze. Najavljena pasivnost visokog predstavnika sužava taj prostor za manipulaciju i postavlja nas pred zid - ili će domaće institucije profunkcionisati na bazi kompromisa, ili ćemo ući u fazu potpune institucionalne paralize – kaže profesor Trlin.

Dodaje da je problem što sistem ima ugrađene blokade, koje je bez vanjskog arbitra teško premostiti.

- Zato bi ovo “prepuštanje odluka domaćim akterima”, bez prethodne reforme Ustava, moglo biti mač s dvije oštrice. Suštinski, dolazi vrijeme kada će odgovornost za svaki (ne)uspjeh morati da preuzmu isključivo oni koje smo birali, jer međunarodna zajednica očigledno više nema namjeru da bude dežurni “popravljač” naših unutrašnjih propusta – ističe Trlin.