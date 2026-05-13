Upozorenje iz SDA: Za 15 mjeseci ugašeno 10.000 radnih mjesta, privreda u ozbiljnom padu

Otkazivanje današnje sjednice Predstavničkog doma Parlamenta FBiH novi je dokaz potpune neozbiljnosti, neodgovornosti i institucionalnog rasula unutar vladajuće koalicije, kazali su iz SDA.

Građani Federacije BiH još jednom su svjedočili da aktuelna vlast nema kapacitet ni da organizuje parlamentarni rad, a kamoli da odgovori na ozbiljne ekonomske, socijalne i institucionalne probleme s kojima se Federacija suočava, navodi se u reakciji Kluba SDA u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH.

- U posljednjih 15 mjeseci izgubljeno je oko 10.000 radnih mjesta, industrijska proizvodnja bilježi ozbiljan pad, fiskalni promet je smanjen za više od dvije milijarde KM, a pojedine strateške industrijske grane, uključujući namjensku industriju, bilježe dramatičan pad izvoza.

Umjesto da se Parlament FBiH bavi mjerama za zaštitu radnih mjesta, rasterećenjem privrede, stabilizacijom zdravstvenog sistema, kontrolom cijena i zaustavljanjem dramatičnog ekonomskog pada, vladajuća većina nastavlja demonstrirati potpunu neorganizovanost, međusobne blokade i odsustvo odgovornosti, kazali su.

Prema njihovim riječima, posebno je zabrinjavajuće da se ovakva neodgovornost pokazuje u trenutku kada se velike kompanije gase, kada izvoz i industrijska proizvodnja strmoglavo padaju, a radnici i poslodavci sve teže podnose posljedice loših odluka i potpunog izostanka ekonomskih politika Vlade FBiH.

- Vladajuća koalicija mora javnosti objasniti zašto sjednica nije održana, ko je odgovoran za novo ponižavanje Parlamenta FBiH i zbog čega građani Federacije BiH ponovo plaćaju cijenu njihove nesposobnosti - saopćeno je.