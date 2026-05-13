Kemal Ademović: BiH zbog blokade zakona o električnoj energiji gubi stotine miliona KM godišnje

Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Kemal Ademović upozorio je danas da Bosna i Hercegovina trpi ozbiljne ekonomske gubitke zbog neusvajanja Zakona o regulatoru, prijenosu i tržištu električne energije, navodeći da je riječ o propisu koji je već duže vrijeme blokiran u Domu naroda PSBiH.

Na konferenciji za novinare u Sarajevu, održanoj nakon sastanka s predstavnicima malih proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora, Ademović je rekao da zakon više puta nije razmatran zbog nedostatka kvoruma, ali i političkih neslaganja u vezi sa sjedištem buduće berze električne energije.

Kako je pojasnio, Vijeće ministara BiH predložilo je da sjedište berze bude u Mostaru, dok je Predstavnički dom PSBiH usvojio amandman prema kojem bi sjedište bilo u Brčkom.

- Dragan Čović je nekoliko puta govorio da neće dozvoliti usvajanje takvog zakona i zbog toga je zakon u Domu naroda blokiran - rekao je Ademović, dodajući da će o toj temi ponovo razgovarati na kolegiju Doma naroda.

Direktno ugrožava

Prema njegovim riječima, neusvajanje zakona direktno pogađa domaću privredu i izvoznike električne energije iz obnovljivih izvora, jer, kako je rekao, Bosna i Hercegovina nema mehanizam za izdavanje potrebnih certifikata za izvoz energije na tržište Evropske unije.

- Predviđeno je da se tim zakonom formira agencija koja bi izdavala certifikate, kako naši proizvođači ne bi imali dodatna opterećenja pri izvozu - rekao je Ademović, aludirajući na CBAM mehanizam Evropske unije.

Predsjednik Udruženja Kupujmo i koristimo domaće Admir Kapo ocijenio je da neusvajanje zakona nanosi višestruku štetu sektoru obnovljivih izvora energije i cijeloj ekonomiji BiH.

Prema njegovim riječima, u BiH je do sada instalirano više od 2.500 elektrana iz obnovljivih izvora ukupne snage oko 1.500 megavata, u koje je investirano približno tri milijarde KM.

- Riječ je o količini energije većoj od proizvodnje dvije termoelektrane u Tuzli, a zbog nepostojanja zakona sva ta energija se prilikom izvoza tretira kao prljava energija - rekao je Kapo.

Usvajanje zakona

Dodao je da bi usvajanjem zakona i uspostavljanjem sistema certifikacije Bosna i Hercegovina mogla godišnje prihodovati i do pola milijarde KM.

- Samo na osnovu postojećih kapaciteta gubimo oko pola milijarde maraka godišnje. Ova i naredna godina znače potencijalni gubitak od milijardu maraka - upozorio je Kapo.

Istaknuo je i da trenutno postoje zahtjevi za izgradnju dodatnih kapaciteta iz obnovljivih izvora od više od 20.000 megavata, što bi, kako je naveo, moglo donijeti investicije vrijedne više desetina milijardi KM.

Kapo je poručio da pitanje lokacije berze električne energije ne bi smjelo biti važnije od ekonomskih posljedica koje trpe privreda i investitori.

- Manje je važno da li će berza biti u Brčkom ili Mostaru od činjenice šta Bosna i Hercegovina svakodnevno gubi zbog neusvajanja zakona - rekao je Kapo.

On je podsjetio da se Bosna i Hercegovina obavezala prema Evropskoj uniji da do 2030. godine gotovo polovina proizvedene energije dolazi iz obnovljivih izvora, te naglasio da država mora stvoriti regulatorni okvir koji će omogućiti normalno poslovanje domaćih proizvođača energije.