VSTV imenovao nove sudije i tužioce: Ovo su novi tužioci Tužilaštva KS

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine održalo je dvodnevnu sjednicu u Trebinju na kojoj su imenovani novi nosioci pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini.
Na nivou Brčko distrikta imenovan je Ćazim Serhatlić za glavnog tužioca Tužilaštva Brčko distrikta BiH.
Na nivou Federacija Bosne i Hercegovine imenovani su:
- Slavica Džaferović i Lejla Kurtanović za sutkinje Vrhovnog suda FBiH.
- Dijana Križanac-Brezar, Almir Čankušić, Emira Muhibić, Selma Bogunić, Ahmer Škrijelj, Srđan Ćosović i Edib Sikira za tužioce Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo.
- Mirna Habibija-Sultanić za tužiteljicu Kantonalnog tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona.
Na nivou Republike Srpske imenovani su:
- Binamir Šakić i Alem Bradarić za tužioce Okružnog javnog tužilaštva u Doboju.
- Smiljana Ristić, Aleksandar Mlađenović i Dušica Radovanović Grubač za tužioce Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini.
Iz VSTV-a su naveli da su pri donošenju odluka uzimani u obzir kriteriji poput stručnog znanja, radnog iskustva, profesionalnih rezultata, nepristrasnosti, odgovornosti i profesionalnog ugleda kandidata.