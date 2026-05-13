VSTV imenovao nove sudije i tužioce: Ovo su novi tužioci Tužilaštva KS

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine održalo je dvodnevnu sjednicu u Trebinju na kojoj su imenovani novi nosioci pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini.

Na nivou Brčko distrikta imenovan je Ćazim Serhatlić za glavnog tužioca Tužilaštva Brčko distrikta BiH.

Na nivou Federacija Bosne i Hercegovine imenovani su:

- Slavica Džaferović i Lejla Kurtanović za sutkinje Vrhovnog suda FBiH.

- Dijana Križanac-Brezar, Almir Čankušić, Emira Muhibić, Selma Bogunić, Ahmer Škrijelj, Srđan Ćosović i Edib Sikira za tužioce Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo.

- Mirna Habibija-Sultanić za tužiteljicu Kantonalnog tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Na nivou Republike Srpske imenovani su:

- Binamir Šakić i Alem Bradarić za tužioce Okružnog javnog tužilaštva u Doboju.

- Smiljana Ristić, Aleksandar Mlađenović i Dušica Radovanović Grubač za tužioce Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini.

Iz VSTV-a su naveli da su pri donošenju odluka uzimani u obzir kriteriji poput stručnog znanja, radnog iskustva, profesionalnih rezultata, nepristrasnosti, odgovornosti i profesionalnog ugleda kandidata.