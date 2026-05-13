Poruka EUFOR-a i EU iz NATO baze u Sarajevu: Ostajemo uz BiH, nećemo dozvoliti ponavljanje historije

Komandant EUFOR-a, general-major Mauricio Fronda (Maurizio Fronda), zajedno s komandantom NATO štaba Sarajevo, bio je domaćin Okruglog stola ambasadora u bazi Butmir, na kojem su visoki međunarodni predstavnici razgovarali o trenutnom sigurnosnom okruženju u Bosni i Hercegovini, regionalnim i globalnim izazovima, kao i nastavku međunarodne saradnje. Nakon sastanka, predstavnici EUFOR-a, NATO-a i Evropske unije poručili su da ostaju čvrsto posvećeni očuvanju mira, stabilnosti i sigurnosti u Bosni i Hercegovini te da neće dozvoliti sigurnosni vakuum u zemlji.

Komandant EUFOR-a Mauricio Fronda kazao je da su razgovori na okruglom stolu bili usmjereni na aktuelnu situaciju u Bosni i Hercegovini, ali i na šire sigurnosno okruženje u regionu i svijetu, uključujući moguće posljedice globalnih dešavanja po stabilnost zemlje i Evrope.

- Glavna poruka nakon današnjeg Okruglog stola je kako jasna, tako i nedvosmislena. Međunarodna zajednica ostaje čvrsto ujedinjena u svojoj posvećenosti očuvanju mira, stabilnosti i sigurnosti u Bosni i Hercegovini - rekao je Fronda.

Dodao je da su među temama bile i krize koje dolaze s Bliskog istoka, pitanje energetske sigurnosti, migracijski pritisci i hibridne prijetnje, uključujući dezinformacije i strane utjecaje.

- Mi također vidimo da pogrešne i lažne informacije, kao i strani utjecaji, mogu težiti da potkopaju povjerenje javnosti, oslabe otpornost institucija i doprinesu nestabilnosti - naveo je Fronda.

On je poručio da je sigurnosna situacija u Bosni i Hercegovini trenutno stabilna i da EUFOR ostaje posvećen očuvanju te stabilnosti kroz podršku domaćim institucijama, posebno Oružanim snagama BiH i agencijama za provođenje zakona.

- Ime EUFOR-a ja vas uvjeravam da je sigurnosna situacija u Bosni i Hercegovini u ovom trenutku i dalje stabilna. Cilj EUFOR-a je da pomogne očuvati i održati tu stabilnost, jer stabilnost sama po sebi predstavlja najveću korist za sve građane širom ove zemlje - rekao je.

Stav NATO-a

Komandant NATO štaba Sarajevo, brigadni general Metju Volas (Matthew Wallace), izjavio je da NATO ostaje posvećen Bosni i Hercegovini i da se partnerske institucije u zemlji snažno angažuju u NATO programima. Posebno je izdvojio Oružane snage BiH, navodeći da postaju sve interoperabilnije s NATO-om i da njihov povećani nivo spremnosti koristi svim građanima.

- NATO ostaje posvećen Bosni i Hercegovini. Zadovoljstvo mi je da vam kažem da se naše partnerske institucije Bosne i Hercegovine snažno angažiraju u NATO programima i da postaju sve interoperabilnije sa NATO-om, a to se naročito odnosi na Oružane snage Bosne i Hercegovine - rekao je Volas .

Kazao je i da je NATO štab uspostavio uspješno partnerstvo s institucijama Bosne i Hercegovine na svim nivoima vlasti, posebno u oblastima civilne zaštite, upravljanja krizama, borbe protiv terorizma i sajber sigurnosti.

EU neće dozvoliti

Ambasador Evropske unije i specijalni predstavnik EU u BiH Luiđi Soreka (Luigi Soreca) ocijenio je da današnji sastanak šalje jasnu poruku građanima BiH da Evropska unija, zajedno sa svojim državama članicama i u partnerstvu s NATO-om, ostaje snažno posvećena dugoročnoj regionalnoj stabilnosti.

- Naš današnji sastanak šalje jasnu poruku građanima Bosne i Hercegovine da Evropska unija zajedno sa svojim zemljama članicama i radeći u partnerstvu sa NATO-om i dalje je snažno posvećena osiguravanju dugoročne regionalne stabilnosti - rekao je Soreka.

On je podsjetio da je Evropska unija upravo odobrila novu tranšu pomoći iz Evropskog fonda za mir u vrijednosti od 15 miliona eura za Oružane snage BiH, s ciljem jačanja njihovih vojnih i odbrambenih kapaciteta, interoperabilnosti i operativne spremnosti. Naglasio je da je od 2021. ukupna finansijska podrška EU Oružanim snagama BiH dostigla 50 miliona eura.

Soreka je ponovio i raniju poruku visoke predstavnice EU Kaje Kalas (Kaje Kallas) da Evropska unija neće dozvoliti sigurnosni vakuum u BiH.

- Mi nećemo dozvoliti da, kao što je to rečeno prošlog novembra, da se historija ponovi - poručio je.

Dodao je da najbolja garancija sigurnosti i stabilnosti u BiH ostaje napredak na evropskom putu, jer svaka reforma u oblasti demokratije, vladavine prava, obrazovanja ili zdravstvene zaštite doprinosi i kvaliteti života i sigurnosti građana.

- Europska unija ostaje lojalan partner Bosne i Hercegovine i nedvosmisleno posvećena teritorijalnom integritetu, suverenitetu i ustavnom poretku ove zemlje - rekao je Soreka.

Sigurnosni vakuum

Šef ćelije NATO štaba za politički angažman i podršku, ambasador Vladimir Vučinić, rekao je da je koordinacija između međunarodnih aktera od ključne važnosti kako bi se pomoglo Bosni i Hercegovini na njenom putu naprijed i osigurala stabilnost i u zemlji i u regionu.

Naglasio je da je NATO već tri decenije posvećen Bosni i Hercegovini te da snažno podržava njen suverenitet i teritorijalni integritet, sve u skladu s Općim okvirnim sporazumom za mir i drugim relevantnim sporazumima.

- Mi smo jasno rekli, a to je rekla Europska unija i ambasador Soreca upravo ponovio, da nećemo dozvoliti da se u Bosni i Hercegovini pojavi sigurnosni vakuum. Nećemo to dozvoliti kako ovdje, tako ni u regionu - rekao je Vučinić.

On je podsjetio da je Bosna i Hercegovina usvojila reformske programe za 2023, 2024. i 2025. godinu te se usaglasila s individualnim prilagođenim partnerskim programom, što je, prema njegovim riječima, stvorilo pozitivan zamah koji treba iskoristiti za dalje jačanje saradnje s NATO-om.

- Saveznici prepoznaju kada partneri pokazuju posvećenost na nacionalnom nivou i onda su spremni sa svoje strane da ojačaju i podršku koju pružaju - poručio je Vučinić.

Zajednička poruka iz Butmira

Sastanak u bazi Butmir okupio je ambasadora Sorecu, ambasadora Vučinića te 29 rezidentnih i nerezidentnih ambasadora. Zajednička poruka svih govornika bila je da međunarodna zajednica ostaje snažno angažovana u Bosni i Hercegovini, uz nastavak bliske saradnje EUFOR-a, NATO štaba Sarajevo, Evropske unije i šire međunarodne zajednice.

Kako je naglašeno, cilj tog angažmana je očuvanje sigurnog i stabilnog okruženja za sve građane BiH, uz nastavak podrške domaćim institucijama i reformskim procesima.